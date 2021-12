Wie Sie Kindern aus bedürftigen Familien helfen können

Oberhausen. Die „Initiative Mittendrin“ kümmert sich um Oberhausener Familien mit Problemen. Kinder weisen durch die Pandemie Entwicklungsverzögerungen auf

Ob dieses Mal Oma und Opa kommen können? Mit gebackenen Plätzchen, die für einen Hauch Weihnachtsstimmung sorgen? Weihnachten 2021: Noch immer wütet das Coronavirus, versetzt Menschen in Sorge, Angst und Quarantäne. Auch dieses Jahr war wieder hart für die Oberhausener Familien, wissen die Mitarbeiterinnen der „Initiative Mittendrin“. Das Team der sozialpädagogischen Familienhilfe sieht täglich, wie sich die Folgen der Pandemie auf die Entwicklung der Kinder auswirken. Deswegen finden wir es als NRZ wichtig, gerade an Weihnachten für die gebeutelten Familien wieder ein paar schöne Momente in den tristen Alltag zu zaubern. Mit Ihrer Unterstützung, liebe Leserinnen und Leser, können Kinderaugen zum Leuchten gebracht werden.

Viele Eltern sind überfordert

Die betroffenen Familien sind aus unterschiedlichsten Gründen mehr als „knapp bei Kasse“. Häufig sind Flucht, Arbeitsplatzverlust, Krankheit oder Trennung die Ursachen. Und dann kommen in der Pandemie noch bürokratische Hürden, fehlende Kenntnis bei der Digitalisierung und die Sorge um die eigene Gesundheit und die der Kinder hinzu. Viele Eltern, wissen die Sozialberaterinnen von „Mittendrin“, sind inzwischen überfordert.

Ein Beispiel nennt Christiane Metzenburg: Eine zweifach geimpfte Mutter hat sich mit Corona infiziert, hatte Fieber, war schlecht zurecht. Dazu kam die Sorge um die Kinder. Was, wenn sie ins Krankenhaus muss? Wer kümmert sich dann um die Kinder? Was tun? Auch in solchen Fällen kümmert sich das „Mittendrin“-Team. Christiane Mecklenburg habe beim Gesundheitsamt angerufen, um zu erfragen, was zu tun ist.

Die Auskunft: Die Frau solle zum Arzt fahren oder sich fahren lassen. Doch: Sie hat kein Auto, um zum Arzt zu fahren, und keine Verwandten, die sie fahren könnten. Schließlich kam der Hausarzt zu ihr nach Hause.

Die Familie ist nun in Quarantäne. Christiane Mecklenburg hat einen Möhreneintopf gekocht und der Familie vor die Tür gestellt.

Kinder haben enorme Leistungsdefizite

Und die Kinder? Konnten während der Lockdowns nicht in die Schule oder in die Kindertagesstätte gehen, ihre Freunde nicht treffen, keine Geburtstage mit ihnen feiern. Die Folge sind enorme Entwicklungsverzögerungen, die so schnell nicht aufzuholen sein werden, bestätigen Marlies Ahmed, Marlies Steiger und Familienhebamme Christa Stemmermann von der „Initiative Mittendrin“ im Gespräch mit der NRZ. Viele Kinder, so Ahmed, würden im Januar in der Schule zurückversetzt, weil sie erhebliche Leistungsdefizite hätten. Außerdem bräuchten viele Kinder eine logopädische Therapie, doch in den Praxen gibt es lange Wartelisten. Für die Sozialberaterinnen steht ganz klar fest: In der weiteren Pandemie-Bekämpfungen darf es auf keinen Fall weitere Schul- oder Kita-Schließungen geben.

Sie hoffen, dass die Familien wenigstens an Weihnachten ein schönes Fest feiern können. Dafür bringt das „Mittendrin“-Team selbst an Heiligabend noch die Geschenke persönlich zu den Familien.

So können Sie mitmachen:

Ein Wimmelbuch, eine Spielesammlung, einen Experimentier- oder Bastelkasten – das wünschen sich die Oberhausener Kinder aus Familien, die jeden Cent zweimal umdrehen müssen. Wenn auch Sie den Kleinen an diesem wieder durch die Pandemie bedingten schwierigen Weihnachtsfest eine Freude machen möchten, wären wir und die Initiative Mittendrin sehr dankbar.

Senden Sie diesen ausgefüllten Coupon an die NRZ, dann erhalten Sie einen Wunschzettel mit dem Wunsch eines Kindes. Foto: C/O Red

Schneiden Sie dazu diesen Coupon aus und schicken Sie ihn per Post oder E-Mail an die NRZ. Die Adressen finden Sie auf dem Coupon. Einsendeschluss ist der 10.12.2021. Sie bekommen dann von uns per Post oder E-Mail – was Ihnen lieber ist – eine Wunschkarte mit dem Wunsch eines Kindes. Wichtig: Wir benötigen von Ihnen unbedingt den Vor- und Nachnamen und eine Telefonnummer für Rückfragen.

Wenn Sie das Geschenk gekauft, weihnachtlich verpackt und die Wunschkarte auf das Geschenk geklebt haben, können Sie es bis einschließlich zum 22.12.2021 bei Spielwaren Lausberg, Langemarkstraße 18-20, in Alt-Oberhausen abgeben oder per Post schicken. Wie in den Vorjahren sollen die Geschenke nicht teurer als maximal 25 Euro sein.

Die Initiative Mittendrin holt die Geschenke bei Lausberg ab und bringt sie in die Familien. Sie wissen genau, welche Familien diese Unterstützung nötig haben. Machen auch Sie Kindern eine Freude!

