Wie Oberhausener bei Freizeitaktivitäten Geld sparen können

Oberhausen. Mit der kostenlosen Evo-card sparen Oberhausener in Zoos, Freizeitparks und Restaurants – sogar deutschlandweit. So bekommt man die Karte.

Kundinnen und Kunden der Energieversorgung Oberhausen AG (Evo) können sich kostenlos die Evo-Card bestellen, mit der sie über 3000 Sparangebote buchen können. Mit der Karte gibt es Rabatte bei Ferien- und Freizeitaktivitäten, lokalen Dienstleistern und Händlern sowie beim Online-Shopping. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Evo hervor.

Kunden des Energieversorgers sparen zum Beispiel pro Person fünf Euro beim Eintritt in den Zoo Sea Life, das Angebot gilt bei einer Buchung für maximal fünf Menschen. Insgesamt bekommt man mit der Evo-Card in 20 Zoos deutschlandweit Vergünstigungen. Wer nach dem Zoo-Besuch italienisch essen möchte, erhält in der Oberhausener Innenstadt, in der Pizzeria Salvatore, zehn Prozent Rabatt auf alle Speisen und Getränke – der Nachlass gilt auch für den Partyservice der Pizzeria.

Die Evo-Card beschert ihren Besitzern ordentliche Rabatte beim Freizeitspaß

Wer sich auspowern will, ist in den Ferien in der Aloha Sup-Station an der Sechs-Seen-Platte in Duisburg gut aufgehoben. Mit der Vorteilskarte gibt es 30 Minuten Paddeln kostenlos. Außerdem können geliehene Paddel gratis 30 Minuten länger genutzt werden. Das Angebot besteht werktags von Montag bis Donnerstag. Es wird empfohlen, sich vorher anzumelden.

Actionreich – und auch mal nass – geht es im Movie Park Germany in Bottrop zu. Dort bekommt man Online-Tickets zum Vorteilspreis von 25 Euro. Die Karten können im Webshop des Movie Parks unter https://www.movieparkgermany.de/tickets-kaufen?execution=e2s1 gekauft und zu Hause ausgedruckt werden.

Wo man die Karte bestellen kann

Wer eine kostenlose Evo-Card beantragen möchte, kann sich online informieren unter: www.evocard.de/evo-card-bestellen/. Dort findet man auch eine Liste mit allen Rabatt-Aktionen. Die Vorteilskarte gibt es digital fürs Smartphone oder als Plastikkarte.

