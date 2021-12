Humanitäre Hilfe Wie Oberhausen bedürftigen Familien in Kabul helfen will

Oberhausen. Die humanitäre Lage in Afghanistan spitzt sich zu, seit die Taliban die Macht übernommen haben. Viele Menschen sind akut von Hunger bedroht.

Das Friedensdorf mit Wirkungsstätte in Oberhausen und Sitz in Dinslaken will in Afghanistan Lebensmittel-Pakete an bedürftige Familien verteilen. „Unser Partner, der Afghanische Rote Halbmond, berichtet uns eindringlich von der großen Not der Menschen“, sagt Birgit Stifter, Leiterin der Organisation, die seit 1988 in Afghanistan humanitäre Projekte durchführt.

Etwa die Hälfte der Menschen in Afghanistan sei akut von Hunger bedroht. Viele erhielten seit Monaten keinen Lohn mehr, so das Friedensdorf in einer Mitteilung. Seit der Machtübernahme der Taliban im Sommer spitze sich die Situation immer mehr zu. Es drohe eine humanitäre Katastrophe.

Spenden sollen Lebensmittel-Pakete finanzieren

Darum ruft das Friedensdorf nun zur Unterstützung auf. Mithilfe von Spenden sollen die Lebensmittel-Pakete finanziert werden. Geplant sei, noch im Dezember 2000 Boxen mit Grundnahrungsmitteln wie Mehl, Reis, Hülsenfrüchten und Zucker an besonders bedürftige Familien in Kabul zu verteilen. Eines dieser rund 120-Kilo-Pakete kostet 100 Euro und kann eine Familie mindestens einen Monat lang ernähren.

Unterstützt werde mit dem Geld außerdem das Sozialprojekt „Marastoon“, so das Friedensdorf. In diesem Projekt leben alleinerziehende Frauen mit ihren Kindern, Waisenkinder, Menschen mit Behinderungen und ältere Menschen, erklärt die Organisation. Angaben zu den Spendenkonten und Möglichkeiten zur Online-Spende gibt es auf der Internetseite friedensdorf.de.

