Wie man teure Schlüssel- und Rohr-Notdienste vermeidet

Oberhausen. Sperrt man sich aus oder ist der Abfluss verstopft, wird rasche Hilfe oft teuer. Mit diesen einfachen Tipps kann man vorsorgen.

Fällt die Tür ins Schloss oder verstopft ein Rohr, geraten Menschen schnell in Panik – und treffen Entscheidungen, die sie hinterher bereuen. In der Hektik suchen sie Hilfe beim erstbesten Schlüsseldienst beziehungsweise Rohrreiniger. Das Ergebnis ist nach Erfahrung der Oberhausener Verbraucherschützer dann oft: eine unnötige Reparatur und hohe Kosten.

Die örtliche Verbraucherzentrale im Bert-Brech-Haus gibt einige Tipps, wie man sich vor unseriösen Angeboten schützen kann. Sie schlägt vor, sich schon im Vorfeld einer solchen Panne nach Preisen von glaubwürdigen Notdiensten in Wohnnähe zu erkundigen und deren Rufnummer parat zu haben.

So sollten Oberhausener reagieren, wenn die Wohnungstür zufällt

Um seriöse Firmen zu finden, lohnt es sich, im Bekanntenkreis zu fragen. Denn hat ein Betrieb gut gearbeitet, ist er sicher eine Empfehlung wert. Zum Vergleich von Preisen sollten nach Möglichkeit zwei oder drei Angebote eingeholt werden. Vorsicht bei Firmen mit Namen „AAA“! Häufig steckt nach Beobachtung der Verbraucherexperten hinter so einem Namensanfang nur das Ziel, im Branchenbuch ganz oben zu stehen.

Bei der Suche im Internet empfiehlt sich ein Blick ins Impressum. Hier müssen etwa Name, Adresse und E-Mail Adresse stehen. Zudem sollte man ortsansässige Unternehmen bevorzugen, um hohe Fahrtkosten zu vermeiden. Spricht man mit einer Firma, ist es ratsam, nach der Höhe der Anfahrtskosten zu fragen und im Falle einer Auftragsvergabe einen verbindlichen Festpreis zu vereinbaren.

Das sind typischerweise Kosten, um vom Fachmann eine Türe öffnen zu lassen

Bei einem Schlüsseldienst kostet die Öffnung einer zugefallenen Tür in NRW inklusive Anfahrt tagsüber und an Werktagen etwa 90 Euro. Für einen Einsatz in der Nacht, an Sonn- oder Feiertagen werden im Schnitt 140 Euro berechnet. Eine zugefallene Tür muss weder aufgebrochen werden, noch muss das Schloss gewechselt werden. „Ein Fachmann öffnet sie in der Regel ohne Beschädigung“, schreibt die Verbraucherzentrale.