„Wie klingt Gott?“: 120 Oberhausener singen Pop-Oratorium

Mit machtvollem Klang wird sich am Samstag, 17. Juni, um 17 Uhr, die evangelische Markuskirche füllen: Rund 120 Mitwirkende bringen im Schladviertel, Dietrich-Bonhoeffer-Straße 5, das Pop-Oratorium „Wie klingt Gott?“ zur Aufführung. Miteinander musizieren dann alle Gruppen der zu Jahresbeginn frisch fusionierten Sophien-Kirchengemeinde: Blasorchester und Marimbas, die fünf Chöre und das Streichorchester, Orgel, Band, Rapperin und Sprecher.

Die Komposition von Peter Hamburger mit dem Untertitel „Gemeindeoratorium“ entstand für den Kirchentag 2015 in Stuttgart und will die verschiedenen Facetten der Kirchenmusik miteinander in Kontakt bringen. So reicht das musikalische Spektrum von bekannten Chorälen über sanfte Pop-Balladen und Gospel bis zu Reggae und Rap. Immer wieder treten die verschiedenen Stile in den Dialog, wenn etwa ein Luther-Choral mit Rap-Beat unterlegt wird oder Klassik- und Popchor miteinander um die Wette singen.

Auf die Spur nach dem Klang Gottes begeben sich die Musizierenden dank verschiedener Bibeltexte, in denen Gott zu den Menschen spricht. Raffiniert mit eigenen Fragen und Gedanken kombiniert bringen Librettist Stefan Nadolny und Peter Hamburger so die Schöpfungsgeschichte, Verheißungen und Seligpreisungen zum Klingen. Eigens für diese Aufführung hat Burkhard Volke das Werk auch für Blasorchester, Streicher und Marimbas bearbeitet.

„Das Konzert ist ein klingender Beitrag zu unserer Fusion“, berichtet Kreiskantor Danny Neumann, der die Aufführung leitet. Auch wenn in der Vergangenheit bereits einzelne Gruppen gemeinsam konzertiert haben, so ist dieses Oratorium die erste Aktion, bei der wirklich alle mitmachen. Natürlich darf auch das Publikum an einigen Stellen mitsingen. „Das alles zu koordinieren ist nicht einfach - aber es lohnt sich“ freut sich der Dirigent auf eine vielfältige Aufführung.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, um eine Spende für die Kirchenmusik wird gebeten.

