Wie ist das Leben in Oberhausen? Stadt befragt 7000 Bürger

Die Fußgängerzone auf der Marktstraße in Oberhausen. Gerade an der Innenstadt hat es in der Vergangenheit oft Kritik gegeben. Wie sieht es heute aus? Auch dies will die Stadt jetzt im Rahmen einer Bürgerbefragung ermitteln.

Oberhausen. Wie lebt es sich in Oberhausen? Das will die Stadt von 7000 Bürgern wissen. Die können erstmals auch online an der Bürgerbefragung teilnehmen.

Die Stadt führt seit 1989 regelmäßig eine Bürgerbefragung durch. In diesem Jahr findet die Befragung erstmals nicht nur in Papierform, sondern auch online statt. Insgesamt wurden 7000 Oberhausener im Alter von 18 bis 80 Jahren per Zufallsverfahren ausgewählt und mit einem Anschreiben von Oberbürgermeister Daniel Schranz zur Teilnahme an der Befragung eingeladen.

Da nicht alle Bürger befragt werden können, sei die Beteiligung der ausgewählten Personen umso wichtiger, weil die Angeschriebenen stellvertretend für viele Bürger dieser Stadt antworten, betont Stadtsprecher Frank Helling. Und auch Oberbürgermeister Schranz bittet um eine rege Teilnahme. Diese ist bequem per Smartphone, Tablet oder PC möglich, aber natürlich auch schriftlich in Form des mitversandten Fragebogens.

Es geht auch um Themen wie Sport und Gesundheit

Neben Fragen zur städtischen Lebensqualität stehen auch Themen wie Sport und Gesundheit, Mobilität, Sicherheit oder die zukünftige Stadtentwicklung im Fokus. Aus aktuellem Anlass wurden auch Fragen zum Krisenmanagement der Stadt im Rahmen der Corona-Pandemie aufgenommen.

Die Teilnahme an der Bürgerbefragung ist selbstverständlich freiwillig und anonym. Alle ausgewählten Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich bis zum 25. November 2020 zu beteiligen. Die Ergebnisse werden nach Abschluss der Auswertung im nächsten Jahr allen politisch Verantwortlichen sowie allen Interessenten im Oberhausener Informationssystem (O.BIS) unter www.duva-server.de/OBIS/ zur Verfügung gestellt. Weitere Info gibt es auf der städtischen Homepage unter www.oberhausen.de/umfragen. Direkte Auskünfte über die Befragung erteilt der Bereich Statistik unter den Rufnummern 825-2179 oder 825-2044.