Wie geht es nun weiter?

Mit dem Beschluss von Montag beauftragt der Rat die Verwaltung, das Parkraumbewirtschaftungskonzept – mit den gewünschten Änderungen – nun umzusetzen. Dafür muss die Verwaltung wiederum eine neue Vorlage erarbeiten, in der alle Details und das genaue Vorgehen dargelegt werden.

Diese Vorlage muss dann der Rat erneut beschließen – voraussichtlich in der Dezember-Sitzung. Wann die bereits aufgestellten Parkautomaten in den erweiterten Gebieten scharf geschaltet werden, steht zum jetzigen Zeitpunkt also noch nicht fest.