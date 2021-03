Wie geht es im Ruhrpark weiter? SPD fordert Aufwertung

Oberhausen. Mit Blick auf Internationale Gartenausstellung 2027 will die SPD-Fraktion den Oberhausener Ruhrpark attraktiver machen.

Innerhalb der SPD in Alstaden und Lirich wird weiterhin intensiv über die Zukunft des Ruhrparks diskutiert. Aus diesem Grund werden Mitte März gleich zwei Anträge in die Bezirksvertretung Alt-Oberhausen eingebracht. Die Wege im Park sind nach dem Winter in teils desolatem Zustand, berichten die Vertreter. Daher bittet die SPD-Fraktion im ersten Antrag um kurzfristige Ausbesserung des Wegenetzes, damit der Park auch weiterhin von Menschen mit Rollator oder Kinderwagen genutzt werden kann. Zudem solle der künftige Einsatz kleiner Elektrofahrzeuge zur Parkpflege geprüft werden, da die Wege unter der Nutzung der konventionellen Lkw der städtischen Tochterunternehmen leiden.

Mit einem zweiten Antrag richtet die SPD den Blick auf die Um- und Neugestaltung des Parks im Zuge der Internationalen Gartenausstellung 2027 (IGA). Hier wird die Verwaltung um einen aktuellen Sachstandsbericht gebeten. „Wichtig ist uns vor allem, sicherzustellen, dass der Ruhrpark als zentrale Naherholungseinrichtung der Alstadener Bürgerinnen und Bürger auch dann eine Aufwertung erfährt, falls er aus dem IGA-Projekt herausfallen sollte,“ führt die Stadtverordnete Denise Horn aus.

Ideen für eine ausgeweitete Nutzung des Parks

Die Fraktion befürwortet in diesem Zuge unter anderem die Ausweitung des Spielplatzes und der Mountainbike-Strecke, bringt aber auch eine Multifunktions-Sportfläche ins Gespräch, die die Anlage Kuhle entlasten könnte. Vereine aus Alstaden hätten bereits den Vorschlag gemacht, Stadtteilfeste im Ruhrpark zu feiern. Wichtig sei, dass die Planungen nun zügig Fahrt aufnähmen, schließlich sei das Jahr 2027 nicht mehr allzu fern.