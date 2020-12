Wie fährt man sicher Bahn und Bus in Corona-Zeiten?

Oberhausen Busse und Bahnen fahren trotz des Lockdowns weitgehend nach den alten Fahrplänen. Doch viele Menschen sorgen sich - wegen voller Busse.

Wenn man an normalen Werktagen sieht, wie oft sich Menschen an Haltestellen knubbeln, dann befürchten nicht wenige, sich bei der Fahrt in vollen Bussen und Bahnen leichter mit dem gefährlichen Coronavirus anzustecken. Die Verbraucherzentrale NRW hat deshalb Tipps zum Bus- und Bahnfahren zusammengestellt, um möglichst sicher in Pandemie-Zeiten durch die Städte zu fahren.

Eine der wichtigsten Grundregeln, um die Ansteckung mit dem Covid-19-Erreger zu vermeiden, ist natürlich, ausreichend Abstand zu anderen Menschen zu halten. Erst wenn das nicht möglich ist, ist eine normale Mund-Nasen-Maske, besser noch eine in Apotheken erhältliche geprüfte FFP2-Maske, der entscheidende Schutz, um den winzigen Corona-Aerosolen zu entgehen.

Es gibt immer wieder Menschen, die sich darüber aufregen, dass Busse und Bahnen zu voll sind, um sich weit genug von seinen vielleicht infizierten Mitmenschen zu entfernen. Nach der Corona-Schutzverordnung in NRW sind die Unternehmen nicht verpflichtet, für ausreichenden Abstand zwischen den Passagieren zu sorgen. „In diesem Massengeschäft wäre eine Abstandsregel praktisch auch nicht umsetzbar“, meint Melanie Schliebener, Leiterin der Schlichtungsstelle Nahverkehr der Verbraucherzentrale NRW. „Umso wichtiger ist es, eigenverantwortlich einige Regeln einzuhalten, damit die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs nicht zur Ansteckungsgefahr wird.“

Und das sind die wichtigsten Tipps der Verbraucherschützer:

Erstens: Man sollte - wenn möglich - nicht in der Rush Hour zwischen 7 und 9 Uhr oder 16 bis 17 Uhr losfahren, sondern auf alternative Zeiten ausweichen: Wer die Chance hat, seine Arbeitszeiten flexibel zu verschieben, kann eine weniger ausgelastete Verbindung früher oder später nehmen.

Zusatzticket kaufen

Zweitens: Eine gesundheitlich betrachtet wertvolle Überlegung könnte sein, dass sich bei bekanntermaßen vollen Zügen die Investition in ein Zusatzticket für die erste Klasse lohnt. Dieses kostet 3,60 Euro. "Dort gibt es oft mehr freie Plätze. Wer flexibel auf volle Züge reagieren können möchte, erwirbt am besten ein Vierer-Zusatzticket", raten die Nahverkehrsexperten. Der Preis für ein Vierer-Zusatzticket beträgt 13 Euro -- im Vergleich zu Einzel-Zusatztickets spart man also 1,40 Euro. Das Zusatzticket muss natürlich vor dem Einstieg entwertet werden.

Drittens: Man sollte, wie es die Bahn an Bahnsteigen immer wieder ausrufen lässt, die gesamte Zuglänge zum Einstieg nutzen. Denn oft bilden sich Menschentrauben vor den Zug- und Straßenbahntüren. Es empfiehlt sich daher, die Spitze oder das Ende des Zuges für den Einstieg zu nutzen.

Maskenpflicht gilt auch an Haltestellen

Viertens: Die Maskenpflicht sollte selbstverständlich auch im gesamten Bahnhofsgelände und im Haltestellenbereich beachtet werden. An vielen Orten gilt diese Pflicht auch auf dem Bahnhofsvorplatz und im Umfeld des Bahnhofs. Bei einem Verstoß kann ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro fällig werden.

Fünftens: Auf kürzeren Fahrten sollte auf Essen und Trinken verzichtet werden, da dabei der Mund-Nasenschutz abgenommen werden muss - und natürlich der Schutz aufgehoben ist. Gleiches gilt für das Rauchen auf den Bahnsteigen. In einigen Bahnhöfen sind deshalb die Raucherbereiche gesperrt.

Sechstens: In Zügen und Bussen galt schon immer die Regel: „erst aussteigen lassen“. Die Einhaltung dieser ungeschriebenen Regel ist jetzt noch wichtiger.

Plätze neben anderen Fahrgästen frei lassen

Siebtens: Auch bei hoher Auslastung gilt es, möglichst weiten Abstand zu anderen Fahrgästen zu halten. Daher sollten im Fahrzeug die Plätze neben anderen Reisenden auch frei bleiben - soweit das möglich ist.

Bei Schwierigkeiten mit Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) oder der Deutschen Bahn hilft die Schlichtungsstelle Nahverkehr unter info@schlichtungsstelle-nahverkehr.de bzw. www.schlichtungsstelle-nahverkehr.de.