Knotenpunkt Wichtige Kreuzung: Hier droht am Mittwoch Stau in Oberhausen

Oberhausen. Die Stadt Oberhausen informiert kurzfristig über Arbeiten an einem der wichtigsten Verkehrs-Knotenpunkte der Stadt. Einschränkungen ab 8 Uhr.

Mit erheblichen Einschränkungen müssen Autofahrer am Mittwoch im Bereich der vielbefahrenen Werksgasthaus-Kreuzung nahe dem Centro Oberhausen rechnen. Die Stadt Oberhausen kündigt kurzfristig am späten Dienstagnachmittag Markierungsarbeiten für den Bereich an.

Betroffen ist die Kreuzung von Konrad-Adenauer-Allee, Essener und Duisburger Straße. Die Kreuzung ist ein zentraler und womöglich der wichtigste Knotenpunkt im Oberhausener Straßenverkehr. Sie führt Richtung auf wichtige Autobahnen wie die A 516 und die A 42. In westliche Richtung geht’s nach Duisburg, in östliche nach Essen. Südlich führt sie auf die Mülheimer Straße Richtung Oberhausener Innenstadt und Mülheim.

Wegen der Markierungsarbeiten müssen am Mittwoch, 6. September, einzelne Fahrstreifen in Fahrtrichtung Süden wechselseitig gesperrt werden, heißt es in der Ankündigung der Stadt. Zudem ist die Sperrung des freilaufenden Rechtsabbiegers in die Essener Straße und Duisburger Straße notwendig. Die Arbeiten dauern voraussichtlich von 8 bis 16 Uhr.

