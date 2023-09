Die eurobahn betreibt die Linie RE3 von Düsseldorf nach Dortmund. Der Zug macht unter anderem in Oberhausen Halt.

Bahn Wichtige Änderung in zwei Nächten: RE3 wird umgeleitet

Oberhausen. In den Nächten vom 11. bis zum 13. September kommt es zu einer Fahrplanänderung beim RE3. Von Oberhausen aus fährt ein Bus.

Bahnreisende, die nachts mit dem RE3 fahren, müssen sich an zwei Tagen im September auf Einschränkungen einstellen. Wie der Betreiber der Linie, eurobahn, mitteilt, kommt es zwischen dem 11. und dem 13. September zu Haltausfällen und Umleitungen.

Die Änderungen betreffen die Abendstunden. Montagnacht, 11 September, entfällt zwischen 13 und 11 Uhr der Halt des RE3 in Essen-Altenessen. Bahnreisende müssen ab Oberhausen den Schienenersatzverkehr bis Gelsenkirchen Hauptbahnhof nehmen.

In der darauffolgenden Nacht, vom 12. bis zum 13. September wird der Rhein-Emscher-Express aufgrund einer Streckensperrung umgeleitet. Von 23 Uhr bis 4 Uhr morgens entfallen die Halte zwischen Duisburg Hauptbahnhof und Gelsenkirchen Hauptbahnhof. Die Halte in Oberhausen und Essen-Altenessen entfallen. Bahnreisende müssen ab Oberhausen im Bus weiterfahren.

Die Ersatzbusse halten in Oberhausen am Bussteig 10 am Busbahnhof.

Weitere Informationen erhalten Reisende unter eurobahn.de/baumassnahmen/ und unter der kostenfreien Servicehotline 00800 387 622 46.

