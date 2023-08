Weseler Straße gesperrt: Umleitungen bis April 2024

Ein Teil der Weseler Straße in Oberhausen wird ab dem 28. August gesperrt.

Oberhausen. Wer regelmäßig die Weseler Straße im Norden Oberhausens befährt, muss bis April 2024 mehr Zeit einplanen. Abschnitt in Höhe der A 3 gesperrt.

Die Weseler Straße im Norden der Stadt muss in einem Teilstück für einen langen Zeitraum voll gesperrt werden. Betroffen ist ein Abschnitt in Höhe der Autobahnbrücke der A 3. Ab dem 28. August ist hier die Weiterfahrt unmöglich, Grund sind Arbeiten am Entwässerungskanal.

Die Straße muss zwar nicht komplett aufgebrochen werden, doch die Baugrube ist zu groß als dass Fahrzeuge die Stelle problemlos passieren könnten. Zudem müssen die Baustellen-Fahrzeuge mobil sein. Darüber informiert die Stadt Oberhausen in einer aktuellen Mitteilung. >>> Auch interessant: Baustelle im Zentrum von Sterkrade: Ab Montag droht Stau

Nach jetzigem Stand dauern die Arbeiten bis April 2024 an. Die Stadt richtet Umleitungen ein: nördlich über die Hiesfelder Straße und südlich über die Weißensteinstraße.

