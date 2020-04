Wertstoffhof an Buschhausener Straße öffnet ab 4. Mai

Oberhausen. Zugleich werden die Öffnungszeiten der WBO-Annahmestellen Max-Eyth-Straße (P4), Gabelstraße und Buschhausener Straße geändert.

Darauf haben viele Oberhausener gewartet: Ab Montag, 4. Mai, können Bürgerinnen und Bürger ihre Wertstoffe wieder an der Buschhausener Straße abgeben.

Bis auf Grünschnitt und Bauschutt nimmt die WBO alle Stoffe an. Für Grünschnitt gibt es weiterhin die Annahmestellen an der Max-Eyth-Straße (P4) und an der Gabelstraße. An der Gabelstraße können zusätzlich Sperrmüll und Bauschutt entsorgt werden.

„Wir haben durch die Großbaustelle auf der Buschhausener Straße eine stark verengte Verkehrsführung, deshalb versuchen wir die Anlieferungen zu entzerren, um allzu lange Staus zu reduzieren“, erklärt Arndt Mothes, Betriebsleiter der WBO.

Hauptstoßzeiten (9 bis 11 Uhr) vermeiden

Gerade in den Zeiten von 9 bis 11 Uhr kommt es immer wieder zu langen Staus am Wertstoffhof. Deshalb bittet die WBO alle Bürgerinnen und Bürger darum, diese Zeiten, wenn möglich, zu umgehen. „In der Mittagszeit und nach 15 Uhr, wenn der Werkverkehr mit schweren LKW und Müllwagen zur GMVA nachlässt, ist die Lage deutlich entspannter. Wir empfehlen, diesen Zeitraum für die Anlieferung zu nutzen“, so Arndt Mothes.

Masken tragen und Abstand halten

Wer am Wertstoffhof anliefern möchte, soll eine Mund-Nasen-Maske tragen und den nötigen Abstand halten. Darüber hinaus können nur zwölf Fahrzeuge gleichzeitig auf dem Hof anliefern und pro Fahrzeug sind maximal zwei Personen zugelassen. Des Weiteren akzeptiert die WBO vor Ort kein Bargeld, sondern lediglich Kartenzahlung.

Öffnungszeiten aller drei WBO-Annahmestellen

Im Zuge der Wiedereröffnung des Wertstoffhofs passt die WBO die Öffnungszeiten aller drei Standorte an. Die Grünschnittannahme an der Max-Eyth-Straße (P4, die Annahmestelle für Bauschutt, Sperrmüll und Grünschnitt an der Gabelstraße / Zum Ravenhorst und der Wertstoffhof sind ab Montag von montags bis einschließlich samstags von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet.

Regeln für die Annahme am Wertstoffhof Buschhausener Str. 144

Es werden kein Grünschnitt und Bauschutt angenommen; es dürfen maximal zwölf Fahrzeuge gleichzeitig auf den Hof; es wird nur Kartenzahlung akzeptiert. Die Hauptstoßzeiten von 9 bis 11 Uhr sollten vermieden werden.

Regeln für alle Annahmestellen

Alle Anlieferer sollen Mund-Nase-Masken tragen und Abstand halten. Es dürfen sich maximal zwei Personen pro anlieferndem Fahrzeug auf dem Annahmeplatz aufhalten. Die WBO-Mitarbeiter helfen auf Grund des bestehenden Kontaktverbotes nicht beim Ausladen und halten maximalen Abstand zu den Bürgerinnen und Bürgern. Es dürfen nur Bürgerinnen und Bürger aus Oberhausen die oben genannten Abfälle abgeben. Mengen von Gewerbetreibenden werden nicht angenommen. Sie müssen sich weiterhin an die privaten Entsorger wenden.

Annahmestellen, Stoffe und Öffnungszeiten

Max-Eyth-Straße (P4): nur Grünschnitt, montags bis samstags 9 bis 16.30 Uhr;

Gabelstraße/Zum Ravenhorst: nur Sperrmüll, Bauschutt und Grünschnitt, montags bis samstags 9 bis 16.30 Uhr;

Wertstoffhof: Alle Wertstoffe, kein Grünschnitt und Bauschutt, montags bis samstags 9 bis 16.30 Uhr.