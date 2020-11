Corona-Pandemie Wert an Corona-Neuinfektionen in Oberhausen sinkt weiter

Oberhausen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Oberhausen sinkt kurz vor dem Lockdown weiter. Der Sieben-Tage-Wert liegt am Sonntag bei 66,9.

Kurz vor dem Teil-Lockdown am Montag (2. November) sinkt der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Oberhausen weiter, das geht aus den neuesten Sonntag-Zahlen des Landeszentrums Gesundheit NRW hervor, dem die Kommunen in Nordrhein-Westfalen die aktuellen Corona-Daten täglich melden müssen. Danach liegt der Wert an addierten neuen Corona-Infektionsfällen in den vergangenen sieben Tagen am Sonntag (1. November) in Oberhausen bei 66,9 – das ist ein Rückgang von 18,5 Prozent gegenüber dem Samstag-Wert, der bei 85,4 lag.

Schon am Freitag (31. Oktober) war ein Rückgang zu verzeichnen gewesen, da lag der Wert bei 103,0. Den Höchstwert in Oberhausen von 123,4 war am Mittwoch (28. Oktober) gemeldet worden. Die Statistik des Landeszentrums weist aktuell 280 laborbestätigte Covid-19-Fälle in Oberhausen aus, insgesamt haben sich danach bisher seit Beginn der Zählung im Frühjahr 1162 (lus 3) Bürger der Stadt mit dem Coronavirus infiziert, 17 Menschen sind mit oder an der Krankheit gestorben, 860 Erkrankte wieder genesen.

Corona-Zahlen sind eine Momentaufnahme

IN einer Pressemitteilung weist die Stadt Oberhausen darauf hin, dass die Zahlen immer eine Momentaufnahme darstellten. „Das heißt: Sie verändern sich im Laufe eines Tages, da zum Beispiel die Rückmeldungen der Labore über positiv getestete Personen kontinuierlich aktualisiert werden“, erklärt die Stadtverwaltung. Sowohl das Landeszentrum Gesundheit als auch das Robert-Koch-Institut bezögen sich bei ihren täglichen Veröffentlichungen auf einen bestimmten Zeitpunkt, zu dem die Meldungen dort eingelaufen seien. Daher könne es zwischen den dort veröffentlichten und den in den aktuellen Mitteilungen des Rathauses genannten Zahlen Abweichungen geben.

Die städtische Corona-Hotline (0208 825-7777) ist montags bis donnerstags von 7 bis 17 Uhr und freitags von 7 bis 14 Uhr erreichbar. Am Samstag und Sonntag ist die Hotline von 10 bis 14 Uhr zu erreichen. Die NRW-Corona-Hotline ist werktags bis 20 Uhr unter der Rufnummer 0211 9119-1001 zu erreichen.