Wer singt denn da? Tiere beobachten im Sterkrader Wald

Auch er gehört zu den Vögeln, die man im Sterkrader Wald in Oberhausen betrachten kann: der Mäusebussard, ein Greifvogel aus der Familie der Habichtartigen und der häufigste Vertreter dieser Familie in Mitteleuropa.

Oberhausen. „Miau“ macht der Mäusebussard, „Ki-ki-ki-ki“ der Kleinspecht. Vogelfreunde können diesen Rufen folgen und erhalten dazu Infos vom Experten.

Im Mai sind viele Zugvögel zur Brutzeit in den Sterkrader Wald zurückgekehrt. Aufmerksame Waldbesucher können in den Morgenstunden ein vielstimmiges Konzert der unterschiedlichen Vogelarten hören. Das Bündnis zum Erhalt des Sterkrader Waldes lädt am Sonntag, 14. Mai, zu einer Exkursion, bei der sowohl einheimische Brutvögel als auch Durchzügler unter fachkundiger Anleitung beobachtet und ihrem Gesang nach zugeordnet werden.

In einer Mitteilung macht das Bündnis darauf aufmerksam, dass in einem artenschutzrechlichen Fachbeitrag für den Aus- und Umbau des Autobahnkreuzes Oberhausen viele planungsrelevante Vogelarten genannt werden: zum Beispiel Kleinspecht, Mittelspecht und Schwarzspecht, Mäusebussard und Habicht, Schleiereule und Waldkauz, aber auch Eisvogel und Waldlaubsänger. Tobias Rautenberg, Ornithologe der Biologischen Station Westliches Ruhrgebiet, wird die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Exkursion unter anderem über diese Tiere informieren.

Treffpunkt ist um 9 Uhr der Parkplatz an der Hiesfelder Straße. Interessierte sollten an festes Schuhwerk und geeignete wetterfeste Kleidung denken und – wenn vorhanden – ein Fernglas mitbringen. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Da die Teilnehmeranzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung unter info@sterkraderwald.net oder Tel. 0175/60 24 228 gebeten.

