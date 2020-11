Wenn ein Verbrecher gegen das Vergessen kämpft

„Aufzeichnungen eines Serienmörders“ heißt der Roman Young-Ha Kims, eines Stars der koreanischen Literaturszene. Etwa 25 Jahre vor Beginn dieser Aufzeichnungen hat der Tierarzt Byongsu Kim seinen letzten Mord begangen. Jetzt, 70-jährig mit der Diagnose Alzheimer-Demenz, hat er sich entschlossen, Tagebuch zu schreiben.

Und so lesen wir in kurzen und längeren Abschnitten Geständnisse, vom Versuch, eine richtige Sprache für sein Schreiben zu finden: Entspricht eher Lyrik dem Morden oder doch Prosa? Wir lesen von der Vergeblichkeit, Dinge zu notieren oder in einen Voice-Recorder zu sprechen, damit man sich an sie erinnern kann; was man dann vergisst. Diese souveräne Melange aus Kriminalroman, verblassender Selbstbetrachtung und ontologischer Nachdenklichkeiten fesselt nicht zuletzt durch ihren lakonischen Tagebuchton, der zuweilen einen zwielichtigen Schatten brüchiger Heiterkeit auf die versuchte Fixierung des Erinnerungsgeschehens wirft.

Leicht lesbar und nachhaltig beeindruckend

Nach langer Mord-Enthaltsamkeit plant Kim nun eine letzte Leben nehmende Tat. Die soll einem vermeintlichen Bedroher seiner Tochter Unhi zu Ungute kommen. Dieser kleine Roman ist ein wahres Seins-Vademecum, eine kühle Kompression verschiedener literarischer Genres, leicht lesbar und nachhaltig beeindruckend.

Und bis hin zu den Seitenzahlen wunderbar durchdacht gestaltet: Denn ihr Druck wird von Seite zu Seite schwächer, den Fortgang der Demenz begleitend, bis zur kaum noch lesbaren letzten Seite 152. Dem entspricht auch die darauf letzte notierte Empfindung Byongsu Kims, der immer kleiner werdenden Welt bis „zu einem Staubkorn im All. Dann verschwindet auch das.“

Young-Ha Kim: Aufzeichnungen eines Serienmörders. Cass Verlag, 20 Euro.