Weltkriegsbombe: Altenheim in Oberhausen wird evakuiert

Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg wurde am Donnerstagnachmittag in Oberhausen gefunden (Symbolfoto). Die Bombe muss entschärft werden.

Oberhausen. Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg wurde in Oberhausen gefunden. Für die Dauer der Entschärfung muss ein Altenheim geräumt werden.

Eine nicht detonierte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde am Donnerstagnachmittag in Oberhausen entdeckt. Der Blindgänger muss entschärft werden. Im Gefahrenradius liegt unter anderem ein Altenheim, das nun evakuiert werden muss.

Die englische Fünf-Zentner-Bombe wurde bei Bauarbeiten an der Vestischen Straße in Höhe der Hausnummer 42 gefunden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst plant, die Bombe um 20 Uhr zu entschärfen. Dazu müssen die Anwohnerinnen und Anwohner in einem Radius von 250 Metern ihre Häuser verlassen. Betroffen sind rund 800 Menschen – darunter die Bewohnerinnen und Bewohner der Seniorenresidenz am Olga-Park.

Für Personen, die nirgendwo anders unterkommen können, richtet die Stadt Notstellen ein: Gemeindezentrum St. Pankratius, Nürnberger Straße 6, und die Evangelische Kirchengemeinde, Vestische Straße 86. Für Personen, die das Gemeindezentrum St. Pankratius aufsuchen, gilt die 2G-Regel (geimpft oder genesen), für die Evangelische Kirchengemeinde an der Vestischen Straße 86 die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet). Eine Testung ist hier am Eingang möglich.

Zunächst war von der Gesamtschule Osterfeld als vorübergehende Notunterkunft die Rede, diese Information hat die Stadt später korrigiert.

Bombenfund in Osterfeld: Diese Straßen werden gesperrt

Osterfelderinnen und Osterfelder, die in einem Umkreis von 500 Metern von der Fundstelle leben, werden gebeten, für die Dauer der Entschärfung ihre Wohnung nicht zu verlassen.

Die Stadt informiert über Lautsprecherdurchsagen, zudem ist eine Info-Hotline eingerichtet: 0208-2054.

Die Evakuierungen beginnen um 17.30 Uhr, ab 19.30 Uhr werden zudem folgende Straße gesperrt: Bottroper Straße, Gildenstraße, Rheinische Straße, Fahnhorststraße, Bergstraße, Dülmener Straße, Kampstraße, Kapellenstraße, Vestische Straße, Heinestraße, Rothebuschstraße und Scheuerstraße. Folgende Buslinien werden umgeleitet: SB 91, SB 92, SB 93, SB 94, 957 und 961.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen