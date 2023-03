Weltfrauentag: Spezial-Quiz mit Gerburg Jahnke im Theater

Oberhausen. Rund um den Weltfrauentag bündeln das Theater Oberhausen und die Gleichstellungsstelle eine Vielzahl von Veranstaltungen. Eine Übersicht.

Anlässlich des Weltfrauentags am Mittwoch öffnet das Theater Oberhausen seine Bar für ein Special: Am Donnerstag, 19.30 Uhr, wird sich das Barquiz den Heldinnen, Pionierinnen und Vorkämpferinnen der Gesellschaft widmen. Als Gast wird Schauspielerin und Kabarettistin Gerburg Jahnke das Quizteam unterstützen. Der Eintritt ist frei, Karten können im Internet reserviert werden auf www.theater-oberhausen.de.

In Kooperation mit der Gleichstellungsstelle bündelt das Theater Oberhausen rund um den Weltfrauentag eine Vielzahl an Veranstaltungen. Am Mittwoch lädt das Theater zu einem Barcamp ein. Frauen mit Einwanderungsgeschichte sollen hier die Möglichkeit erhalten, mit Akteurinnen der Stadt in den Austausch zu treten. Eine Anmeldung ist erforderlich beim Kommunalen Integrationszentrum: Ansprechpartnerin Derya Kurv, Telefon: 0208 - 825 4461, E-Mail: Derya.kurc@oberhausen.de. Kosten: 1 Euro.

Kleidermarkt im Hostel Veritas

Weiter geht es am Freitag mit einem Workshop „Stärkungsgruppe“ (von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr). Anmeldung: Louisa Ahkim Uzun, l.ahkim@die-kurbel-oberhausen.de, Tel.: 0208 - 20 97 07.

Danach folgt eine offene Yoga-Stunde für Frauen. Anmeldung: s.tanis@die-kurbel-oberhausen.de. Am Samstag findet von 14 bis 18 Uhr der Ladys Sports Day statt. Zu Gast ist beim Workshop-Tag auch die NRW-Sportministerin Andrea Milz. Anmeldung: Ulrike Köhler, Tel.: 0176 - 55504992, ulrike.koehler@ssb-oberhausen.de.

Am Sonntag findet der Kleidermarkt „Secondrella“ im Hostel Veritas an der Essener Straße 259 statt (12 bis 16 Uhr). Am Abend lädt das Theater Oberhausen zur Matinee des Stücks „§ 218“ ein. Premiere ist eine Woche später am Freitag, 24. März, im Großen Haus. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.theater-oberhausen.de.

