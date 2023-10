„Welch ein Leben!“: Filmemacher berichtet in der Lichtburg

Oberhausen. Gratis erlebt das Publikum in der Oberhausener Lichtburg die bewegende Filmbiografie des Literaten und DDR-Globetrotters Walter Kaufmann.

Die gekonnte filmische Hommage eines außerordentlichen Literatenlebens präsentiert die Lichtburg, Elsässer Straße 26, am Dienstag, 24. Oktober, um 18 Uhr unter dem Titel „Walter Kaufmann – Welch ein Leben!“. Regisseur Dirk Szuszies, als Dokumentarfilmer meist im Duo mit Karin Kaper aktiv, wird in Oberhausen anwesend sein – und bietet so Gelegenheit, über seine Arbeit im Anschluss ins Gespräch zu kommen.

„Welch ein Leben!“ beleuchtet das Leben des jüdischen Schriftstellers Walter Kaufmann (1924 bis 2021), dessen Eltern in Auschwitz ermordet wurden, und der selbst durch einen rettenden Kindertransport vor dem Holocaust nach England entkam. In seinem 97-jährigen Leben war der als Jizchak Schmeidler in Berlin geborene Romanautor auch Obstpflücker, Landarbeiter, Hafenarbeiter, Seemann, Korrespondent und politischer Aktivist: Seine Biografie spiegelt auf einzigartige Weise historisch bedeutende Ereignisse.

Walter Kaufmann in jüngeren Jahren mit seiner Ehefrau, der Schauspielerin und Malerin Angela Brunner. Foto: Walter Kaufmann

Nach Jahren des Exils in Australien entschied Walter Kaufmann sich 1956 bewusst für ein Leben in der DDR. Dank seines australischen Passes, den er zeit seines Lebens behielt, bereiste er als kommunistischer Kosmopolit die ganze Welt. Der Film folgt seinen wesentlichen Lebenslinien: den katastrophalen Folgen des Nationalsozialismus, der Bürgerrechtsbewegung in den USA, dem Prozess gegen die Aktivistin Angela Davis, der Revolution in Kuba bis zum Zusammenbruch der DDR. Für deren DEFA war der Literat und Generalsekretär des ostdeutschen PEN-Zentrums sogar als Schauspieler in einigen Filmen zu sehen, teils unter dem weltläufigen Pseudonym John Mercator.

Bis ins hohe Alter hellwacher Zeitzeuge

„Welch ein Leben!“ zeigt eindrücklich, wie Walter Kaufmann bis zuletzt gegen Rechtsextremismus, den wieder zunehmenden Rassismus und Antisemitismus unserer Tage kämpfte. Karin Kapers und Dirk Szuszies’ filmische Würdigung bietet nun eine seltene letzte Gelegenheit für junge und ältere Zuschauer, die Welt aus der Perspektive dieses bis ins hohe Alter hellwachen Zeitzeugen zu erleben.

Der Film wird in Oberhausen zweimal zu sehen sein. Am Dienstag, 24. Oktober um 18 Uhr als öffentliche Vorstellung sowie für Schulklassen am Mittwoch, 25. Oktober um 10 Uhr. Beide Termine sind kostenlos, da sie vom Demokratiebüro Oberhausen durch das Landesprogramm „NRWeltoffen“ finanziell gefördert werden.

Schulklassen können sich über lichtburg-ob.de anmelden oder über das Demokratiebüro Oberhausen per Mail an nrweltoffen@awo-oberhausen.de, 0208 43 969 319, registrieren.

