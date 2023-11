Weiterer Stau programmiert: Straßensperrung in Oberhausen

Oberhausen. Rund um die ohnehin vielbefahrene Mülheimer Straße richtet die Stadt Oberhausen in den kommenden Tagen mehrere Baustellen ein. Eine Übersicht.

Rund um die ohnehin wohl meist befahrene Straße in Oberhausen, die Mülheimer Straße, richtet die Stadt in den nächsten Tagen mehrere Baustellen ein. Autofahrer sollten sich auf weitere Staus und noch längere Fahrtzeiten einstellen. >>> Mehr zum Thema: Stau auf der Mülheimer Straße: Großbaustelle ist beendet

Die wohl folgenreichste Straßensperrung beginnt am 20. November: Für Arbeiten an der Fahrbahn „ist eine Vollsperrung der Falkensteinstraße zwischen der Liebknechtstraße und der Mülheimer Straße erforderlich“, teilt die Stadt in einer schriftlichen Erklärung mit. Die Umleitung wird demnach über die Bismarckstraße und Virchowstraße geführt. Im Bereich des Krankenhauses sei daher für zwei Wochen mit mehr Fahrzeugverkehr zu rechnen. >>> Auch interessant: Weseler Straße gesperrt: Umleitungen bis April 2024

Baustelle: Fernwärme-Arbeiten an der Schladstraße

Kleinere, zeitlich aufeinandertreffende Baumaßnahmen sind auch für das direkt angrenzende Schladviertel geplant: Ab Montag, 13. November, wird an der Fernwärmeversorgung in der Schladstraße zwischen Hunsrückstraße und Falkensteinstraße gearbeitet. Eine Umfahrung ist für sämtliche Richtungen eingerichtet. Die Maßnahme dauert bis Ende Januar 2024 an. >>> Lesen Sie auch: So große Fortschritte hat der Brückenbau in Alstaden gemacht

Zudem wechselt die Wanderbaustelle für die Arbeiten an der Wasserversorgung im Bereich der Dieckerstraße ab Montag, 20. November, in das Teilstück zwischen Stiftstraße und Beckerstraße. Die Arbeiten dauern noch bis Jahresende an, Umleitungen werden jeweils eingerichtet.

Die Stadt verspricht: „Wenn die Baumaßnahmen es zulassen, werden zum Jahresende in der arbeitsfreien Zeit die Absperrungen zurückgebaut und Parkflächen freigegeben.“

