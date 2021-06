Weitere 1500 Laptops für Schulen in Oberhausen unterwegs

Viele Schülerinnen und Schüler sind in Corona-Zeiten auf Laptop oder Tablet angewiesen, um am Distanzunterricht teilnehmen zu können. In Oberhausen ist die letzte Lieferung Laptops nun auf dem Weg. (Symbolbild)

Oberhausen. In den Sommerferien soll die letzte Lieferung an Schulgeräten in Oberhausen für Wechsel- und Distanzunterricht ankommen. Warum erst jetzt?

Die letzte Gerätelieferung für Schülerlaptops ist auf dem Weg nach Oberhausen. Die Lieferung sieht 1500 Laptops vor, die den Schülerinnen und Schülern nach den Sommerferien zur Verfügung stehen sollen. Damit sind alle von der Stadt bestellten Tablets und Laptops auf ihrem Weg – 6000 Geräte sind es insgesamt.

Schon im November 2020 bewilligte die Bezirksregierung der Stadt Oberhausen Fördermittel in Höhe von insgesamt 2.864.862 Euro für die Sofortausstattung von Schülern und Lehrkräften mit digitalen Endgeräten. Mit diesem Betrag wurden 4.585 iPads und 1.557 Notebooks beschafft. Bereits seit Dezember 2020 stehen den Oberhausener Schulen die iPads zur Verfügung, die in Verbindung mit der Lernplattform iServ im Distanz- und Wechselunterricht eingesetzt werden.

Bestellvorgang verzögerte sich durch Beschwerde eines Anbieters

Warum kommen die Laptops erst jetzt? Aufgrund einer eingegangenen Beschwerde eines Anbieters vor der Vergabekammer Berlin verzögerte sich die Bestellung der Laptops bis in den Juni. Das Vergabeverfahren konnte mittlerweile erfolgreich beendet werden. „Obwohl es zu den zeitlichen Verzögerungen kam, konnten wir auf Basis von Vorgesprächen mit dem Dienstleister Kontingente für die Stadt Oberhausen sichern“ erläutert IT-Dezernent Michael Jehn. „Am 15. Juni konnten wir endlich die Laptops abrufen und bestellen. Die Geräte werden nun vorbereitet und in den ersten Ferienwochen nach und nach an die Oberhausener Schulen geliefert.“

Eine Kleine Anfrage der BOB-Fraktion im Rat der Stadt Oberhausen hatte sich im letzten Jahr damit beschäftigt, warum die Stadt lediglich Tablets der Firma Apple bestellt, statt das Geld in weniger kostenintensive Marken zu investieren und so mehr Geräte anschaffen zu können. Während die Laptops über eine produktneutrale Ausschreibung bestellt wurden, hat die Stadt auch aus technischen Gründen die Firma Apple für die Tablet-Computer gewählt, wie Michael Jehn antwortete.

Apple-Geräte in der Praxis „als sehr tauglich erwiesen“

„Die Stadt Oberhausen verfügt bereits über eine bestehende Infrastruktur mit Produkten des Herstellers Apple. Seit 2015 werden für alle Endbenutzer iOS-Geräte bereitgestellt und genutzt. Für den Bereich Schulen ergab im Jahr 2019 eine Abfrage, dass in Gänze, basierend auf den Erfahrungen, die Beschaffung von iOS-Geräten gewünscht wurde. Der Einsatz der vorhandenen Geräte hat sich in der Praxis als sehr tauglich erwiesen“, heißt es in der Stellungnahme. Die Pflege und Verwaltung der Geräte durch die städtische IT werde durch die Einheitlichkeit zusätzlich vereinfacht, das Management der Geräte sei zudem nicht mit dem konkurrierendem Android-System vereinbar.

