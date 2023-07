So ausgelassen war die Stimmung beim Weißen Dinner auf dem Saporischschja-Platz in Oberhausen 2019.

Abendessen in Weiß Weißes Dinner kehrt in die Oberhausener Innenstadt zurück

Oberhausen. Lange mussten die Fans warten. Doch 2023 gibt es endlich wieder ein Weißes Dinner: Gäste essen und trinken gemeinsam in der Oberhausener City.

Ganz in Weiß – nicht zwingend mit einem Blumenstrauß, aber womöglich mit Blüten im Haar und einem Gläschen Wein in der Hand, feiert Oberhausen nach langer Pause wieder ein Weißes Dinner – oder ganz genau: ein Dinner in Weiß, angelehnt an das französische Original „Dîner en blanc“.

Mitten in der Innenstadt, auf dem zentralen Saporischschja -Platz, kommen am 19. August möglichst weiß gekleidete Menschen zusammen, um miteinander zu essen, zu trinken und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Die Fans mussten lange auf die Wiederholung des außergewöhnlichen Abendessens warten. 2019 wurde noch ausgelassen gespeist und geklönt. Dann kam Corona mit all den bekannten Auswirkungen auf das kulturelle und gesellschaftliche Leben. Am Dienstag verkündet Veranstalter Uwe Muth: 2023 geht es weiter.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Weißen Dinners 2019 haben sich in Schale geschmissen. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Das Prinzip ist altbekannt: Mitmachen kann jeder, der möchte. Allerdings sind die Gäste auch gleichzeitig Gastgeber, kümmern sich also auch um das Organisatorische: Sie bringen nicht nur die zu Hause vorgeschnibbelten Salate und gebrutzelten Frikadellen mit, sondern auch Getränke, Geschirr, Besteck, Gläser, Tische und Stühle. Veranstalter Uwe Muth sorgt dafür für die musikalische Untermalung des Weißen Dinners. Und für den Gang zur Toilette muss auch niemand zurück nach Hause, für diese Versorgung sei ebenfalls gesorgt, heißt es in der Ankündigung.

In den Jahren vor der Pandemie war das Weiße Dinner gut besucht und allseits beliebt. 2019 verwandelten die Teilnehmer den Saporischschja-Platz in einen Festsaal unter freiem Himmel, mit reichlich gedeckten und liebevoll geschmückten Tafeln. Selbst die Deko war weiß gehalten, einige Gäste zogen das Motto voll durch und brachten ausschließlich weiße Speisen und Getränke mit.

Das Oberhausener Weiße Dinner hat sich über die Jahre viele Freunde gemacht: 2019 fand das kleine aber feine Festessen bereits zum achten Mal statt, bis dato unter der Federführung des Oberhausener Kulturbüros. 2023 übernimmt Veranstalter Uwe Muth, „weil uns wahnsinnig viele Anfragen erreicht haben“, erklärt er auf Nachfrage. Dementsprechend groß dürfte auch jetzt die Vorfreude auf den 19. August sein. Los geht es um 18 Uhr, der Aufbau ist etwa eine Stunde vorher möglich. Anmelden muss man sich für den kulinarischen Spaß in der Innenstadt nicht.

