Weißensteinstraße ist ab Montag wieder für den Verkehr frei

Wird wieder freigegeben: Die Weißensteinstraße (Vordergrund) quert in Nähe des Chemiewerks die Autobahn 3.

Oberhausen. Gute Nachricht für Autofahrer im Stadtnorden von Oberhausen: Die Sperrung der Weißensteinstraße wird ab Montag, 9. Mai, aufgehoben.

Die Weißensteinstraße in Holten ist am Montag, 9. Mai, wieder für den Verkehr freigegeben. Das berichtet die Emschergenossenschaft in einer aktuellen Mitteilung.

Nachdem Ende 2021 die Abwasserfreiheit der Emscher erreicht worden ist, erledigt die Emschergenossenschaft noch letzte Arbeiten zum Anschluss des Einzugsgebietes an den Stauraumkanal „Am Handbruch“. Seit Januar war deswegen die Weißensteinstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Arbeiten in der Weißensteinstraße sind nun abgeschlossen und die Straße wird ab Montag, 9. Mai, wieder für den Verkehr freigeben.

Einseitige Sperrung an der Bahnstraße

Im nächsten Schritt laufen derzeit Arbeiten zum Anschluss der Bahnstraße an den Stauraumkanal. Hierfür muss die Bahnstraße einseitig gesperrt werden. Eine Durchfahrt bleibt aber möglich, da der Verkehr mit einer Ampel geregelt wird. Die Teilsperrung dauert voraussichtlich bis September.

Der neue Stauraumkanal hat Durchmesser von 2,40 bis 2,80 Meter und leitet das Schmutzwasser aus dem Einzugsgebiet des Pumpwerks Waldteichgraben in den unterirdischen Abwasserkanal Emscher (AKE). Über diesen gelangt das Abwasser bis zur Kläranlage Emschermündung nach Dinslaken.

