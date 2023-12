Weihnachtsmarkt Oberhausen: Buden geöffnet, Konzert entfällt

Der kleine Weihnachtsmarkt in der Oberhausener Innenstadt hat seine Fans. Doch in diesem Jahr spielte das Wetter mehrmals nicht mit.

Oberhausen Wegen des Wetters muss von Tag zu Tag entschieden werden. Der „Adventszauber“ in der City hat eine Hiobsbotschaft für Musikfans.

Auch für Freitag, 22. Dezember, besteht eine amtliche Warnung vor Sturmböen des Deutschen Wetterdienstes für Oberhausen. Für die Organisatoren der Weihnachtsmärkte ist dies so kurz vor dem Fest eine besonders bittere Nachricht. Während es vom Centro keine neuen Mitteilungen gibt – am Vortag durften die Händler selbst entscheiden, ob sie öffnen – hat Maximilian Janetzki, der für den „Adventszauber“ am Altmarkt verantwortlich ist, Neuigkeiten für Freundinnen und Freunde des kleinen Buden-Dorfs in der City. „Wir haben irre lange darüber nachgedacht“, sagt er, doch nun sei entschieden: Das Konzert der beliebten Coverband „Time“, das für 19 bis 21 Uhr eingeplant war, fällt aus. Bei dem Regen und den Windböen bliebe keine andere Wahl.

Innenstadt-Weihnachtsmarkt in Oberhausen: Adventssingen zum Abschluss

Immerhin könnten Innenstadt-Besucher, die letzte Weihnachtseinkäufe tätigen, den Buden einen Besuch abstatten. Den Betreibern habe er es freigestellt zu öffnen, „aber die meisten werden es tun“, glaubt Janetzki. Anders sei es beim Bühnenprogramm, das ohne Vordach nicht machbar sei. Ohnehin würden sich nicht genügend Leute einfinden – „und die aufgesperrten Regenschirme würden die Sicht versperren“.

Eine letzte Chance auf Live-Musik bei Glühwein und anderen Leckereien gibt es aber noch in der Innenstadt: Am Samstag, 23. Dezember, dem letzten „Adventszauber“-Öffnungstag, lädt Schauspieler und Comedian Nito Torres ab 16 Uhr zum gemeinschaftlichen Adventssingen ein. Geöffnet ist der Markt bis 22 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen