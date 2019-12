Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen – dieser Star kommt

Kurz vor dem Abschluss des Weihnachtsmarkts am Centro Oberhausen möchte die Flachau-Alm auf ihrer Außenbühne noch ein krachendes Finale feiern. Der österreichische Skihütten-Beschaller Matty Valentino („Hurra die Gams“) legt am Freitag, 20. Dezember, vor. Schlager-Star Jörg Bausch („Großes Kino“) wagt mit seinen Schallwellen am Samstag, 21. Dezember, den Alm-Aufstieg.

Après-Ski-Finale scheppert an der Flachau-Alm am Centro Oberhausen

Fliegt auf den Weihnachtsmarkt: Jörg Bausch singt am Samstag, 21. Dezember, auf der Außenbühne der Flachau-Alm. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Damit enden in der Après-Ski-Lokalität auf dem Platz der Guten Hoffnung zugleich die Wochenenden mit Live-Programm in der hauseigenen Winterwelt. Die Bühne befindet sich kurz vor der Bushaltestelle „Neue Mitte“ neben der Rodelbahn.

Kenner des Weihnachtsmarkt wissen es: In der unmittelbaren Nähe sorgt die Delegation aus dem Salzburger Land noch an zwei weiteren Stellen für Live-Klänge. Auch in der Holzhütte „Flachau-Alm“ und im doppelstöckigen „Hochsitz“ spielen häufig Musiker.

Den größten Zuspruch versprechen sich die Initiatoren aber freilich von der Außenbühne. Jörg Bausch, der gerne an sein Konzert in der benachbarten König-Pilsener-Arena erinnert, besuchte den Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen bereits am Eröffnungs-Wochenende Mitte November. Wer ihn am Samstag sehen möchte, der benötigt allerdings etwas Durchhaltevermögen. Der Popschlagersänger kündigt seinen Auftritt gegen 23 Uhr an.

Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen öffnet noch bis Montag

Matty Valentino pendelt häufig zwischen Österreich, Deutschland und Südtirol umher und hat sich im Après-Ski-Universum der Schunkelfreunde durchaus einen Namen gemacht. Zuletzt konnte er sich einen Platz in der RTL2-Sendung „Après-Ski-Hits 2020“ sichern. Mit Jägermeister DJ Alex zimmerte Matty Valentino schließlich recht erfolgreich den Gassenhauer „Auffe aufn Berg“ zusammen.

Der Weihnachtsmarkt öffnet am Centro Oberhausen noch bis zum Montag, 23. Dezember. Das Riesenrad und der Eissalon von Schmalhaus bleiben länger in der Neuen Mitte – bis zum Sonntag, 5. Januar 2020.