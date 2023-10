Weihnachtsmarkt am Centro: Diese Hütten stehen schon

Bereits in einem Monat eröffnet der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen. Der Aufbau der 140 Hütten und Buden läuft bereits auf vollen Touren.

Oberhausen. Der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen wird aufgebaut. Einige Höhepunkte können Besucher schon erkennen. So lautet der Zeitplan bis zum Start.

Die Sonne scheint, Familien schlendern am Mittwoch über den Platz der Guten Hoffnung und den Luise-Albertz-Platz. Und trotz des milden sonnigen Herbsttages sind die Vorboten für den Weihnachtsmarkt am Westfield Centro schon überall sichtbar.

Viele Bereiche der Centro-Plätze sind abgesperrt. Kräne tragen Holzelemente auf. Bananenkisten mit Tannenzweigen stehen vor den Hütten. Dekorative Bäume liegen kurz vor der Promenade am Wegesrand.

„Wir haben mit dem Aufbau der ersten Hütte am Montag der vergangenen Woche begonnen“, berichtet Marcus Remark als Organisator der bekannten Budenwelt. „Momentan montieren wir die großen Hütten, so wie die Flachau Alm. In der kommenden Woche werden dann die kleineren Elemente an ihren Platz gebracht.“

Westfield Centro: 140 Hütten beim Weihnachtsmarkt - alle vermietet

Alle Buden sind vermietet. Knapp 140 Hütten öffnen ab Freitag, 17. November, gegen 17.30 Uhr. Was ändert sich? In diesem Jahr werden einige neuere, größere Hütten aufgebaut. So ist zum Beispiel ein Händler dabei, der sich auf Produkte aus Olivenholz spezialisiert hat. Dieser Stand wird erstmals auf dem Platz der Guten Hoffnung stehen, neben der Bus- und Bahnhaltestelle.

Auch die Flachau Alm ist nebenan bereits in großen Teilen aufgebaut. Die zünftige Gastronomie bewirtschaften Wirte aus dem Salzburger Land - in diesem Jahr allerdings generalüberholt. Dazu zählt ein neues Hüttendach. Direkt unterhalb der Stoag-Station "Neue Mitte", wo noch vor wenigen Wochen der Centro Beach mit seinem Party-Sandstrand seine Gäste mit elektronischer Musik beschallte, werden momentan Bodenplatten für die Rodelbahn und den Open-Air-Musikbereich verlegt.

Westfield Centro: Drohnenshow zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes

Auf dem Platz vor der Coca-Cola-Oase steht wiederum schon die Hütte des beliebten Bonbonkochers. Einen Anbieter für die derzeit angesagten Zimtschnecken soll es in diesem Jahr ebenfalls geben. Im Einkaufszentrum steht die Backwaren-Kette „Cinnamood“ mit einem Imbiss außerdem kurz vor der Eröffnung.

Bereits im Frühjahr 2023 hatte das Centro angekündigt, auch in diesem Jahr zum Auftakt des Weihnachtsmarktes auf ein klassisches Feuerwerk zu verzichten. Dafür wird die Drohnenshow aus dem Vorjahr wiederholt. Die Leuchtdrohnen sorgten am Abendhimmel für spektakuläre Weihnachtsmotive und kamen beim Publikum bestens an.

Lesen Sie noch mehr Informationen zum Weihnachtsmarkt am Centro in diesem Artikel: https://www.waz.de/staedte/oberhausen/centro-oberhausen-weihnachtsmarkt-2023-oeffnet-mit-spektakel-id238024935.html

