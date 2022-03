Wehr rückt zu Kesselwagen auf Rangierbahnhof Osterfeld aus

Der Rangierbahnhof in Oberhausen-Osterfeld.

Oberhausen. Nächtlicher Einsatz auf dem Gleisfeld des Rangierbahnhofs Osterfeld: Die Feuerwehr ist zu einem angeblich undichten Kesselwagen gerufen worden.

Die Feuerwehr Oberhausen ist in der Nacht zu Dienstag, 1. März, zu einem Einsatz auf dem Gelände des Rangierbahnhofs der Deutschen Bahn (DB) in Osterfeld ausgerückt.

Gegen 23.40 Uhr ist die Feuerwehr alarmiert worden. Mitarbeiter hatten bei routinemäßigen Kontrollen an einem Kesselwagen eine vermeintlich tropfende Leckage festgestellt und den Notruf gewählt. Die Leitstelle schickte sofort den Löschzug der Feuer- und Rettungswache 1, den Führungsdienst sowie weitere Spezialfahrzeuge los.

Ein Trupp unter schwerem Atemschutz, ausgestattet mit entsprechenden Messgeräten, hat die Lage am Kesselwagen erkundet. Dabei sind an dem Waggon tatsächlich Produktrückstände eines leicht entzündbaren, flüssigen Stoffes gefunden worden. Ein Defekt am Tank selbst konnte aber nicht festgestellt werden.

Rund 35 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Zu dem Austritt war es möglicherweise – begünstigt durch fahrtbedingte Bewegung des Waggons – wegen eines undichten Deckels gekommen. Aus dem nunmehr stehenden Waggon sei keine weitere Flüssigkeit ausgetreten, berichtet die Feuerwehr. Die Verschlüsse des Waggons werden jetzt nochmals genau kontrolliert und abgedichtet. Nach rund einer Stunde konnten die rund 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr wieder einrücken. Verletzt wurde bei dem Einsatz glücklicherweise niemand.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen