Wegen Corona startet Aktionstag für Mädchen diesmal online

Oberhausen. Mädchen, aufgepasst! Videoclips und Fotos werden am 11. Oktober über die vielfältigen Angebote der Mädchenarbeit in Oberhausen informieren.

Unter dem Motto „Mädchenarbeit in Oberhausen ist wichtig!“ findet zum Internationalen Mädchentag am 11. Oktober ein Aktionstag in den sozialen Medien statt.

Mit zahlreichen Videoclips und Fotos wollen die Facharbeitsgemeinschaft Mädchenförderung und der Arbeitskreis Mädchen über das vielfältige Angebot informieren. Zu sehen sind die Beiträge über den Tag verteilt auf Instagram unter „m_dchen_oberhausen“ sowie auf Facebook unter „Mädchen in Oberhausen“.

Bedingt durch Corona wurden Veranstaltungen wie das Mädchenfestival, Girls‘ Day oder die Mädchentrophy abgesagt. Trotz der Absagen soll signalisiert werden, dass es in Oberhausen Schutzräume, Beratungsstellen und Freizeitangebote speziell für Mädchen und junge Frauen gibt. Unter Regie der Grafik- und Videospezialistin Sarah Kaule sind kurzweilige Imageclips zur Mädchenarbeit entstanden. Zudem werden am Aktionstag Fotos mit dem Motto „Mädchenarbeit in Oberhausen ist wichtig, weil…“ gepostet.

Viele Partner dabei

Beteiligte Kooperationspartnerinnen sind: Jugendförderung Stadt Oberhausen, Gleichstellungsstelle Stadt Oberhausen, Ferienangebote Stadt Oberhausen, AWO-Schulsozialarbeit, Caritas-Schulsozialarbeit, Evangelische Jugend Oberhausen, Mädchenmobil Flotte Lotte, Ev. Jugendzentrum Freiraum, Druckluft Jugendbereich, Die Falken, Jugendzentrum Die E1ns, Reset Projekt-Café und Streektwork Kurbel Oberhausen, Jugendtreff no.name, Frauenberatungsstelle Oberhausen. Aidshilfe Oberhausen, Jugendzentrum place2be, Jugendarbeit Bebelstraße vom Jugendclub Courage, Theodor-Heuss-Realschule, CVJM Oberhausen, Donum Vitae e.V.

In der Facharbeitsgruppe Mädchenförderung und im Arbeitskreis Mädchen treffen sich Fachfrauen aus unterschiedlichen Institutionen, um sich auszutauschen, sich weiterzubilden sowie gemeinsame Projekte für und mit Mädchen zu realisieren.

Weltweiter UNO-Aktionstag

Der Internationale Mädchentag ist ein von der UNO initiierter Aktionstag. Er soll in jedem Jahr am 11. Oktober einen Anlass geben, um auf die weltweit vorhandenen Benachteiligungen von Mädchen hinzuweisen.