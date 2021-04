Wegen Corona: Absage für die Fronleichnamskirmes Oberhausen

Oberhausen. Wegen der Corona-Pandemie fällt die Fronleichnamskirmes in Oberhausen wie 2020 auch in diesem Jahr wieder aus. Es wäre die 191. Auflage gewesen.

Die Absage verkündete die Stadt Oberhausen am Gründonnerstagabend: Die Fronleichnamskirmes wird auch in diesem Jahr ausfallen. Ordnungsdezernent und Krisenstabsleiter Michael Jehn begründet das so: „Die aktuelle Rechtslage und der Verlauf des Infektionsgeschehens lassen uns leider keine andere Wahl. Wir bedauern sehr, die Kirmes nun zum zweiten Mal in Folge absagen zu müssen." Auch 2020 war der Rummel ausgefallen.

Die Kirmes hätte laut Stadt am 2. Juni starten sollen. Und das vor dem Hintergrund, dass große Veranstaltungen laut der aktuell gültigen Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen noch bis Ende Mai verboten sind.

"Anhaltend bedrohliche Entwicklung der Coronapandemie"

"Die anhaltend bedrohliche Entwicklung der Coronapandemie verböten es nach dem Erlass der neuen Verordnung, Schausteller und Kirmesbesucher länger im Unklaren zu lassen und falsche Hoffnungen auf ein Kirmesvergnügen im Frühsommer zu wecken“, erklärte Krisenstabsleiter Jehn weiter.

Mit großem Bedauern erklärten die Veranstalter darum allen Kirmesfreunden: „Wir vermissen euch mindestens so sehr wie ihr unsere Fronleichnamskirmes vermisst. Aber Gesundheit und Sicherheit gehen vor. Bleibt gesund und auf Wiedersehen in Sterkrade 2022“. Die 191. Auflage würde dann nachgeholt.