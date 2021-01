WBO sammelt rund um die Festtage 100 Tonnen Altpapier

Oberhausen Die Zeit rund um Weihnachten ist für die WBO stets eine besondere Herausforderung. Jetzt zieht das Unternehmen eine positive Bilanz.

Zur Entsorgung der Weihnachtsabfälle ziehen die Wirtschaftsbetriebe Oberhausen (WBO) ein positives Fazit. Überfüllte Container seien vermieden worden.

Für die Papiersammlung hatte das Unternehmen zusätzliche Annahmemöglichkeiten eröffnet und das Personal aufgestockt. "Gerade im Norden der Stadt, an der Gabelstraße, haben die Bürgerinnen und Bürger unser Angebot des Drive-Ins für Altpapier sehr gut angenommen", sagt Arndt Mothes, Betriebsleiter der WBO-Entsorgung.

Diese und eine weitere Annahmestelle an der Max-Eyth-Straße (P4) hatte die WBO vom 21. bis 23. Dezember und vom 28. bis 30. Dezember eingerichtet, um den großen Mengen an Verpackungsmüll Herr zu werden. Die Abgabemöglichkeit an der Max-Eyth-Straße wurde weit weniger frequentiert. "Wir führen dies darauf zurück, dass die Bürgerinnen und Bürger aufgrund der räumlichen Nähe direkt den Wertstoffhof angefahren haben", erklärt Mothes. Vorteil am Wertstoffhof: Vor Ort können über Papierabfälle hinaus auch noch andere Abfälle abgegeben werden.

Leerung zweimal täglich

Auch für die Leerung der insgesamt 30 Papiercontainer, die in der Stadt stehen, setzte die WBO weiteres Personal ein. So wurden die Container, die zu normalen Zeiten täglich geleert werden, zweimal pro Tag angefahren und geleert. Mit Erfolg: Knapp 100 Tonnen Altpapier sammelten die Entsorgungsmitarbeiter vom 21. Dezember 2020 bis zum 6. Januar 2021. An einigen Tagen kamen bis zu 20 Tonnen in den beiden Schichten zusammen. "Unsere Planung ist aufgegangen", so Mothes. "So konnten wir die Standplätze sauber halten und überfüllte Container über die Feiertage vermeiden."

Ob und in welcher Form die zusätzlichen Annahmestellen auch Ende dieses Jahres wiedereröffnet werden, steht noch aus. Die WBO bittet aber weiterhin alle Bürgerinnen und Bürger darum, ihre Papierabfälle zu zerkleinern, bevor diese in die Container geworfen werden.