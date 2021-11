WAZ startet Wunschbaumaktion für Senioren in Oberhausen

Oberhausen. Der Wunschbaum von WAZ und Caritas am Oberhausener Bero-Zentrum steht bereit: Ab sofort kann jeder Oberhausener einem Senior eine Freude machen.

Knapp 100 Briefe mit kleinen Herzenswünschen baumeln ab heute (30. November) am Tannenbaum am Bero-Zentrum in Oberhausen, gegenüber der Bäckerei Horsthemke. Es sind die Weihnachtswünsche von Seniorinnen und Senioren, die ab sofort mitgenommen werden können. Bis zum 13. Dezember sollen die erfüllten Wünsche als Geschenke verpackt im Quartiersbüro an der Bebelstraße 23 wieder abgegeben werden.

In Zusammenarbeit mit dem Caritasverband Oberhausen e.V. hat die WAZ erstmalig einen Wunschbaum für Senioren in Oberhausen aufgestellt. Bislang gab es in der Stadt nur Wunschbäume für Kinder, wie etwa in der Stadtbibliothek.

Mühsame Suche nach einem geeigneten Platz in Oberhausen

„Gerade in der Weihnachtszeit sind viele ältere Menschen einsam“, sagt Lucy Schink, Marken- und Projektmanagerin bei der WAZ. „Da ist es schön, diesen Menschen eine kleine Freude zu machen.“ In den Vorjahren fanden die Wunschbaumaktionen für Senioren bereits in anderen Ruhrgebietsstädten wie Essen oder Gelsenkirchen statt. „Dort wurde die Aktion von vielen dankbar angenommen, die Menschen freuten sich über neue warme Socken oder besondere Schokolade“, erinnert sich Schink.

Doch im Vergleich zu den anderen Städten sei die Suche nach einem geeigneten Stellplatz für den Baum in Oberhausen schwierig gewesen. „Viele Läden haben uns Absagen erteilt. Mit Horsthemke haben wir jetzt endlich einen Partner gefunden, der ein Auge auf den Baum hat.“

Herzenswünsche: Teelichter, Shampoo und Westernromane

Die Zettel mit den Weihnachtswünschen wurden an 100 Seniorinnen und Senioren verteilt. „Wir haben Menschen angesprochen, die regelmäßig unsere Veranstaltungen besuchen oder im Wohnpark an der Bebelstraße leben“, erklärt Anna Gedig vom Verein Caritasverband Oberhausen. Denn gerade in den Stadtteilen Lirich und Alstaden würden viele Senioren mit geringer Rente wohnen und sich über ein kleines Geschenk zu Weihnachten besonders freuen.

„Die Wünsche der Menschen hier sind zum Teil sehr bescheiden“, findet Gedig. Von Teelichtern, über Shampoo, bis hin zu Westernromanen seien viele unterschiedliche Zettel dabei.

Weihnachtsgeschenke im Wert von maximal 20 Euro

Im Quartiersbüro Alstaden/Lirich werden die Geschenke, nach vorheriger Terminabsprache, montags bis mittwochs, von 9.30 bis 14.30 Uhr, angenommen. Das jeweilige Weihnachtsgeschenk sollte einen Wert von maximal 20 Euro haben.

Termine können telefonisch 0208-65634228 und per Mail unter Anna.Gedik@caritas-oberhausen.degemacht werden.

