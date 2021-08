WAZ-Café: Lichtburg zeigt „The Father“ vor dem Kinostart

Oberhausen. Für diese Darstellung ist der berühmte britische Schauspieler Anthony Hopkins mit dem Oscar prämiert worden – jetzt zeigt die Lichtburg den Film.

Das beliebte WAZ-Kinocafé geht nach dem Neustart Anfang Juli nun in die zweite Runde: An diesem Donnerstag, 5. August, um 11.30 Uhr zeigt die Lichtburg in der Oberhausener Innenstadt das zweifach in diesem Jahr mit dem Oscar prämierte Familiendrama „The Father“ (Laufzeit: 98 Min. · FSK: 6 Jahre). Das neue Werk um Hauptdarsteller und Oscar-Gewinner Anthony Hopkins ist für unsere Leserinnen und Leser exklusiv vor dem offiziellen Kinostart am 26. August zu sehen.

„The Father“ ist das Spielfilmdebüt des französischen Schriftstellers und Dramatikers Florian Zeller, der bislang hauptsächlich durch Theaterstücke auf sich aufmerksam machte. Hauptdarsteller Anthony Hopkins spielt im Film den 80-jährigen Anthony, der an fortschreitender Demenz leidet und sich weigert, Hilfe anzunehmen und sein Schicksal anzuerkennen. Auch seine Tochter Anne (Olivia Colman), die mit Anthony in der Wohnung lebt, verliert mehr und mehr die Geduld mit ihrem Vater.

Der in Großbritannien gedrehte Film setzt gleich zwei Schwerpunkte: Eine komplexe Vater-Tochter-Beziehung und den sich zunehmend verschlechternden Zustand eines Mannes, der sich selbst vergisst. Karten für dieses WAZ-Kinocafé können für sechs Euro unter www.lichtburg-ob.de gekauft werden. Eine Reservierung ist unter 0208-824290 möglich.

Es gelten wegen der Corona-Pandemie folgende Hygieneregeln in der Lichtburg: Medizinmaskenpflicht im gesamten Kino für alle Personen; die Maske darf auf dem Platz im Kinosaal abgenommen werden. Ein Test ist nicht notwendig, da die Oberhausener Lichtburg feste Platzierungen im Schachbrettmuster anbietet und eine durchgehende Belüftung garantiert. Die Kontaktdaten werden beim Online-Ticketkauf oder vor Ort über die „Luca-App“/per Kontaktformular erfasst.

