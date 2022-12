WAZ-Aktion Wunschbaum im Bero: Gemeinsam gegen Altersarmut

Oberhausen. Caritas und WAZ erfüllen Seniorinnen und Senioren wieder kleine Wünsche. Eine Geste, die in Krisenzeiten eine besondere Bedeutung hat.

Im vergangenen Jahr war die Aktion ein großer Erfolg, deshalb wird der gemeinsame Senioren-Wunschbaum von Caritas und WAZ auch in diesem Advent wieder im Einkaufszentrum Bero an der Concordiastraße aufgestellt. Am Freitag (2.12.) hat Caritas-Mitarbeiterin Anna Gedik die 100 Kärtchen an die Tanne vor der Bäckerei Horsthemke gehängt. Sie kennt nicht nur die älteren Damen und Herren, die persönlich oder mit Hilfe ihre kleinen Begehren aufgeschrieben haben, sie weiß auch um die einzelnen Schicksale, die hinter jeder einzelnen Wunsch-Karte stecken.

„Leider ist es so, dass Altersarmut Alltag geworden ist“, sagt Anna Gedik, die seit September 2021 das Quartiersbüro Alstaden/Lirich leitet. „Viele, die zu uns in die Beratung kommen, müssen mit einer minimalen Rente auskommen und haben auch keine Familie, die sie unterstützen kann.“ An den Feiertagen trete diese Belastung verstärkt zutage, da dann auch das Geld fehle, um etwas zu unternehmen oder anderen Geschenke zu machen. „Das ist sehr traurig“, sagt Sozialwissenschaftlerin Anna Gedik.

Geringes Einkommen schürt Angst vor der Zukunft

Wenn Seniorinnen und Senioren ins Quartiersbüro kommen, geht es normalerweise um Fragestellungen zu Pflege, Freizeitgestaltung oder die Wohnsituation. Doch in den vergangenen Jahren sei der finanzielle Aspekt immer stärker geworden, stellt Gedik fest. Besonders zu schaffen machten zurzeit die gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten: „Die Senioren haben Angst vor der Zukunft.“

Deshalb sei die Idee für eine Weihnachts-Spendenaktion speziell für ältere Menschen von der Caritas mit großer Freude aufgenommen worden. Und nicht nur die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Quartiersbüro seien bereits im vergangenen Jahr begeistert gewesen, auch bei den Besuchern des Bero scheint ein Nerv getroffen worden zu sein: Die 100 Karten, auf denen Wünsche im Wert von etwa 20 Euro vermerkt sind, seien ratzfatz weg gewesen und in diesem Jahr rechnet Anna Gedik ebenfalls damit.

Shampoo, Strickwolle, Schal und Handschuhe – so lauten einige der Wünsche, die Besucher des Bero nun erfüllen können. In diesem Jahr ist noch etwas hinzugekommen: „Viele hätten gerne einen Lebensmittelgutschein, zum Beispiel von Aldi“, hat Anna Gedik festgestellt. Auch wenn sie dies betrübe, freue sie sich riesig darüber, dass es den Wunschbaum auch dieses Jahr wieder gibt. Er wird dafür sorgen, dass es bei der Weihnachtsfeier im Quartiersbüro auch eine richtige Bescherung geben wird.

Hier können die Geschenke abgegeben werden

Die Geschenke können montags bis mittwochs von 9.30 Uhr bis 14.30 Uhr und nach Vereinbarung im Quartiersbüro Alstaden-Lirich abgegeben werden. Dieses befindet sich auf der Bebelstraße 23. Termine können telefonisch vereinbart werden unter 0208/65 63 42 28 oder 01520/15 92 040 oder per E-Mail an Anna.Gedik@caritas-oberhausen.de.

