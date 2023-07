Wasserwerke verschenken Gießkannen in Oberhausen

Britta Lasshof (unten links) und Iris Becker (oben links, beide von RWW) sowie Jamil Dahmani (unten rechts) und Ortrud Podworni-Michael waren bei der Übergabe am Regenwassercontainer am Theater Oberhausen dabei.

Oberhausen. Die Sommer sind heiß, die Stadtbäume durstig. Für das Regenwasserprojekt „Volle Kanne“ regnete es deshalb knallblaue Gießkannen.

Unter dem Motto „Kannen für Kommunen“ verschenkt die Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft (RWW) allen von ihr versorgten Kommunen eine Vielzahl an Gießkannen. So auch geschehen in Oberhausen. Am Theater Oberhausen – vor dem 1000-Liter-Regenwassersammelbehälter des Projekts „Volle Kanne“ – erhielten eine Vertreterin des Naturschutzbundes Oberhausen (NABU) und ein Vertreter der Stadt aus den Händen zweier RWW-Mitarbeiterinnen die Behältnisse. Diese sind blau und fassen fünf Liter.

Stadtbäume in Oberhausen: 70 bis 150 Liter Wasser pro Woche

Ortrud Podworni-Michael vom Naturschutzbund freute sich über die Aktion: „Die Gießkannen unterstützen das Projekt sehr gut und helfen bei der Weiterverteilung des aufgefangenen Regenwassers“, zitiert RWW sie in einer Mitteilung. Wichtig sei, dass Stadtbäume gerade in den Hitzeperioden gewässert würden: „Ein Baum benötigt je nach Größe einmal die Woche 70 bis 150 Liter Wasser.“ Weitere Regenwassercontainer seien bereits geplant. Jamil Dahmani vom Fachbereich für Stadtentwicklung ergänzte: „Die Stadt ist dankbar für jeden Grünflächen-Paten und jede Patin. So werden die Stadtbäume gepflegt und erhalten.“

Der Regenwassersammelbehälter am Theater ist an ein Fallrohr angebracht. Der Füllstand wird über einen Sensor gemessen und in Trockenzeiten bei zu niedrigem Stand mit Wasser aufgefüllt. Mit Blick auf die warmen Tage sowie mögliche Hitze- und Trockenperioden unterstütze der RWW gerne die Pflege von Pflanzen und Grünflächen und auch das Projekt „Volle Kanne“ in Oberhausen. Schließlich trage jedes Stückchen Grün zur Lebensqualität und zu verbesserten klimatischen Bedingungen in der Stadt bei, fügt Britta Lasshof hinzu, bei RWW verantwortlich für das Kommunale Partnermanagement.

Weitere Kannen gingen an die Holtener Umweltgruppe für ihre Streuobstwiese mit zusätzlichen Strauch- und Staudenanpflanzungen sowie zwei Wildsträucherreihen im Holtener Kastellpark und an eine Schule.

