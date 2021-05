Wasserwerk RWW führt Online-Rechnungen ein

Oberhausen. Kunden vom RWW in Oberhausen können bald ihre Angelegenheiten mit dem Wasserwerk online regeln. Diese Möglichkeiten bietet das Online-Portal.

Kundinnen und Kunden des Wasserwerkes RWW können in Zukunft ihre Rechnung in einem neu geschaffenen Online-Portal einsehen: https://www.rww.de/kundenportal. Im Zuge der Umstellung des Abrechnungssystems erhalten sie im Portal zudem die Möglichkeit, zu überprüfen, wie viel Wasser sie verbrauchen. Sie können dort ihre Zählerstände übermitteln, die Anzahl der Wohneinheiten eines Mehrfamilienhauses korrigieren und ihre Konto- und Adressdaten ändern. Das teilte die RWW mit.

Der Umstellungsprozess soll bis Ende 2021 abgeschlossen werden. RWW verschickt die Login-Zugangsdaten für das Portal an die Kunden. Schon „in wenigen Wochen“ soll es für alle Kunden zugänglich sein. Ein exaktes Datum teilte der Wasserversorger nicht mit.

140.000 Oberhausener Wasserkunden erhalten Schlussrechnung

Die Daten der 140.000 Kunden sollen nacheinander in das neue System überführt werden. Bis Herbst 2021 erhalten alle Kunden eine Schlussrechnung, damit sie für das neue System freigeschaltet werden können. Einigen Oberhausenern wurde bereits die Schlussrechnung zugesandt.

Das Portal ermöglicht Kundinnen zudem, digital Kontakt mit Mitarbeitenden von RWW aufzunehmen. Gleichzeitig haben sie nach wie vor die Möglichkeit per Telefon, E-Mail und Brief mit dem Wasserwerk zu kommunizieren. RWW will alle Kundinnen per Brief über das neue Online-Portal informieren. Wer das neue System nicht nutzen möchte, kann auch bei der bekannten Abwicklung verbleiben.

-------------------------------------

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

+++ Sind Sie speziell an Corona-Nachrichten aus Oberhausen und der Region interessiert? Dann können Sie hier unseren morgendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

+++ Sie interessieren sich für Familien-Nachrichten aus dem Ruhrgebiet? Dann abonnieren Sie hier unseren Familien-Newsletter! +++

….

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen