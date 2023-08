Was hat ABBA mit Schmachtendorf zu tun? Das ist die Antwort

Auffällig: Die Kirche an der Kempkenstraße in Oberhausen-Schmachtendorf.

Oberhausen. Der Tag des offenen Denkmals fällt in Schmachtendorf in diesem Jahr besonders farbenfroh und lebendig aus – die 1970er-Jahre machen es möglich.

Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September 2023, lädt der Verein Kirche Schmachtendorf zu einer spannenden Zeitreise in die 1970er Jahre ein.

Von 10 bis 18 Uhr können Besucherinnen und Besucher in das Gotteshaus an der Kempkenstraße kommen und die Faszination jenes Jahrzehnts hautnah erleben – so lautet das Versprechen. Die Pforten der Kirche öffnen sich für den diesjährigen Tag des offenen Denkmals unter dem Motto „Aus Dorf wird Vorstadt – die 1970er-Jahre in Schmachtendorf“.

Die Veränderungen, die damals in Schmachtendorf vollzogen wurden, spiegeln sich bis heute in der Gestaltung des Ortskerns und auch im Umbau der Kirche an der Kempkenstraße. Von traditionellen Kirchenbänken zu einer vielseitigen Bestuhlung, die es erlaubt, das Gotteshaus als Veranstaltungsstätte zu nutzen – der Grundstein für diese Entwicklung ist in den 1970er-Jahren gelegt worden.

Schmachtendorf im Wandel vom Dorf zur Vorstadt

Eine Ausstellung über Schmachtendorf in den siebziger Jahren schildert den Wandel vom Dorf zur Vorstadt – und wie die Bürgerinnen und Bürger aktiv daran teilhatten. Von Marktplätzen bis zu Geschäftszentren – die Möglichkeiten schienen damals grenzenlos. In einer speziellen Fotoecke können die Ausstellungsgäste auf eine Reise durch die Vergangenheit gehen – mit schrillen Tapeten, ABBA-Schallplatten, Wackeldackeln und Scheibentelefonen. „Schnappen Sie sich eine Kamera und halten Sie die Erinnerungen fest“, lautet die Einladung an das Publikum.

Kaffee und Kuchen mit traditionellen Köstlichkeiten wie einem „Kalten Hund“ gibt es ebenfalls, ebenso die „Tüte für ‘ne Mark“ vom Kiosk an der Ecke. Spaß für die ganze Familie ist in den farbenfrohen Spielwelten garantiert und auf dem Handwerkermarkt können die Gäste handgefertigte Schätze entdecken – von Schnitzereien über Keramik bis hin zu Kerzen.

Bei gutem Wetter findet zudem um 13 Uhr eine geschichtliche Führung durch die Kempkensiedlung statt. Ersatzweise hält Vorstandsmitglied Tobias Szczepanski bei schlechtem Wetter dazu einen Vortrag in der Kirche.

