Warum Straßenausbaubeiträge genommen werden

Wird eine Straße mit Bürgersteigen, Parkplätzen, Grün und Laternen grundlegend erneuert oder verbessert, müssen die Kommunen nach dem NRW-Kommunalabgabengesetz die Hauseigentümer an den Kosten beteiligen. Grund dafür, dass nicht die Allgemeinheit, also der Steuerzahler, alle Kosten trägt, ist die Überlegung, dass mit der schöneren Straße auch der Wohnwert der Gegend steigt – und damit theoretisch auch der Wert der Immobilien. Einen Teil dieses Wertzuwachses sollen die Eigentümer an die Allgemeinheit in Form der Gebühren zurückgeben.

Nach heftigen Prosten von Hausbesitzern über die Höhe ihrer Abgaben erheben mehrere Bundesländer die Straßenausbaubeiträge nicht mehr: Bayern, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg.

NRW mildert die Höhe der Ausbaubeiträge ab 1. Januar 2020 nur ab: Die Städte sind nun verpflichtet, die Anwohner über die Baukosten besser zu informieren und die Art des Ausbaus intensiver zu diskutieren. Die Zahlungen können in kleinen Raten innerhalb von 20 Jahren entrichtet werden; zudem spendiert das Land jährlich 65 Millionen Euro, um die Straßenausbaubeiträge für Hauseigentümer abzusenken.