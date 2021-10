Warum sich das Trinkwasser in Oberhausen verfärbt

Oberhausen. Wer im Oberhausener Norden wohnt, sollte sich nicht wundern, wenn sich das Trinkwasser in den nächsten Wochen merkwürdig verfärbt.

Und wieder kann sich das Trinkwasser im Oberhausener Norden verfärben: Die für Oberhausen zuständigen Wasserwerker der „Rheinisch-Westfälischen Wasserwerksgesellschaft RWW“ spülen ab nächster Woche die Rohre der Trinkwasserleitungen durch. Dadurch können beim Abzapfen des Trinkwassers merkwürdige Verfärbungen im Wasser auftauchen.

Zuletzt wurden Spülungen im Juli 2021 in Königshardt erledigt. In den nächsten Wochen nehmen sich die Wasserfachleute die Trinkwasserleitungen in Schmachtendorf vor – und zwar südlich der Autobahn A3. Start der neuen Spülaktion ist nach Angaben der RWW-Pressestelle am Dienstag, 2. November. Sie dauert sieben Wochen.

Die Arbeiten seien notwendig, weil nur so die Anlagen gut gepflegt werden können, so dass die Trinkwasserqualität gesichert ist, heißt es beim Unternehmen. RWW spült regelmäßig die Rohre im gesamten Stadtgebiet, damit das Wasser möglichst ungetrübt ohne Partikel oder Ablagerungen aus dem 650 Kilometer langen Oberhausener Rohrnetz zu den Verbrauchern gelangen kann.

Während dieser Spülungen kann auch der Druck zeitweise verringert sein. Sollte sich das Wasser verfärben, ist dies auch nur zeitweise der Fall. Dann sollten die Verbraucher nach Auskunft der Wassergesellschaft das Wasser einen Moment laufen lassen, bis es wieder klar ist. Wer dazu Rückfragen hat, kann sich telefonisch an die RWW-Fachleute wenden unter der Rufnummer 0208-4433-208.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

+++ Sie interessieren sich für Familien-Nachrichten aus dem Ruhrgebiet? Dann abonnieren Sie hier unseren Familien-Newsletter! +++

+++Sie suchen das beste Restaurant im Revier? Oder den schönsten Biergarten? Der neue Gastro-Newsletter gibt Antworten. Und enthält zusätzlich jede Menge News aus der Gastro-Szene im Ruhrgebiet. Hier kostenlos anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen