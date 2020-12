Warum ein junger Oberhausener sich im fernen Kenia einsetzt

Oberhausen. Die Kinder wachsen verarmt auf, abgeschnitten auf einer Insel im Victoriasee. Ein Oberhausener unterstützt den Bau einer Bücherei.

Am blauen Himmel sind nur noch wenige Kondensstreifen, die Corona-Pandemie hat Reisen zunichte gemacht. Doch der junge Oberhausener Valentin Schaper ließ sich davon nicht abschrecken - der 20-Jährige flog einfach Anfang Dezember eine Woche lang auf die kenianischen Insel Mfangano im berühmten Victoriasee. Nicht aus Spaß, nicht zur Erholung - sondern um bei einem äußerst wichtigen Projekt für die Kenianer zu helfen.



Kennengelernt hat er die Initiative durch das so sehr die Welt verbindende Internet. Der Kenianer George Wachara setzt sich in seiner Gemeinde für den Bau einer Bücherei ein, denn die Insel hat noch nicht einmal eine richtige Schule. Für seine Initiative benötigt Wachara Helfer - und sendet einen Hilferuf in die Welt hinaus. Denn mit der Bücherei als Lernzentrum für die Kinder der Insel sind viele Lernchancen verbunden: Keine Bücher bedeuten geringe Bildung ohne Aussicht auf einen guten Job.

Valentin Schaper will noch einmal nach Kenia reisen



Nun unterstützt Valentin Schaper das Projekt auf der 6300 Kilometer von seiner Heimat entfernten Insel mitten im Victoriasee von Deutschland aus. Den Kontakt halten die beiden per Videokonferenz, wenn es die Internetverbindung in Westkenia zulässt. Als Valentin vor Ort war konnte er kostenfrei bei George Wachara übernachten. Im Gegenzug unterstützte er seinen Gastgeber eine Woche lang und begleitete ihn bei Besuchen der Bewohner, um sich kennenzulernen und auszutauschen.



Warum er sich trotz der weiten Anreise für einen kurzen Aufenthalt entschieden hat? „Ich war noch nie in Afrika und bin dort alleine hingegangen. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich habe für mich den Entschluss gefasst, dass ich spätestens 2023 wieder zurückkommen werde. Das habe ich dem Gastgeber auch bereits versprochen“, sagt Valentin Schaper.

Schlechte Infrastruktur auf der Insel Mfangano in Kenia



George Wachara arbeitet gemeinsam mit freiwilligen Helfern aus Europa an mehreren Projekten in seiner Gemeinschaft. Zum einen gibt es dort eine Plantage, auf der Bananen und Mangos angebaut werden, und zum anderen steht momentan der Bau einer Bibliothek im Mittelpunkt, die ein Lernzentrum für Kinder werden soll. „Das Fundament steht schon. Es werden aber noch Bücher, Tische und Stühle benötigt“, gibt Valentin Schaper an. Die Bibliothek könne auch zum Unterricht in kleineren Gruppen genutzt werden, quasi eine Schule light.



Der 22-Jährige will erreichen, dass die Kinder der Insel besser geschult werden können. "Es gibt keine Schule auf der Insel, die zukunftsversprechend ist. Um auf das Festland zu kommen, dauert es 40 Minuten und dann müssen die Kinder noch lange mit dem Bus fahren.“ Der Kenianer ist einer der ganz wenigen Inselbewohner, genau sind es fünf, die es geschafft haben, an einer Hochschule zu studieren. Er ist bitterarm aufgewachsen und hat das erste Paar Schuhe in seinem Leben erst bekommen, als er in der Highschool war.

George Wachara träumt davon, eine Schule zu bauen



Sein persönliches Glück war ein engagierter Sponsor aus Spanien: Dieser finanzierte ihm die Schule, weil er so gute Noten hatte. „George sieht sich nun in der Pflicht, als jemand der studieren kann, seiner Gemeinschaft mit allen Mitteln zu helfen.“ Die Infrastruktur auf der Insel sei kaum ausgebaut. Strom gebe es die meiste Zeit nicht, manchmal falle er sogar über Wochen aus. Zudem gebe es kein fließendes Wasser, keine Toiletten und viele Einwohner sind mit dem Aids-Virus infiziert.

Die Projekte erarbeitet der Student ohne große Hilfsorganisationen. „Er macht alles selbst durch Crowdfunding und Spenden. Die Helfer, die aus Europa kommen, haben ihm geholfen Spendenseiten zu bauen. Ich bin auch gerade dabei, mit ihm eine Website zu entwickeln von Deutschland aus“, erläutert Schaper. Der Traum von George Wachara sei es, auf der Insel irgendwann eine echte eigene Schule zu bauen.





Interessierte, die das Projekt unterstützen wollen, können mit Valentin Schaper per E-Mail an valentinschaper@gmail.com in Kontakt treten.



Valentin Schaper ist im März nach Norwegen gereist „bevor Corona ein so großes Thema war.“ Dort habe er bis November freiwillig auf Farmen geholfen und konnte dort kostenfrei leben. Von Norwegen aus sei es dann – nachdem er das notwendige Visum und die Impfungen hatte – relativ einfach gewesen, nach Kenia zu fliegen.

