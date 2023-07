Warum ein Brunnen in Oberhausen plötzlich zum Schaumbad wird

Unbekannte haben den bekannten Brunnen am Oberhausener Friedensplatz mitten in der Innenstadt in ein Schaumbad verwandelt.

Oberhausen. Unbekannte haben einen markanten Innenstadt-Brunnen in Oberhausen in ein Schaumbad verwandelt. Warum das kein Dummer-Jungen-Streich ist.

Unbekannte haben den markanten Brunnen auf dem Oberhausener Friedensplatz mitten in der Innenstadt in ein Schaumbad verwandelt. Vermutlich in der Nacht haben sie Spülmaschinen- oder Waschmaschinentabs ins Becken gefüllt. Als der Brunnen dann regulär um 9 Uhr zu sprudeln begann, bildete sich nach und nach eine riesige Schaumdecke.

Was manche für eine witzige Aktion halten dürften, sorgt bei den Mitarbeitern der Oberhausener Servicebetriebe für Ärger. Stundenlang haben sie am Donnerstag den Brunnen gewässert, damit sich der Schaum zurückbildet. Die Sorge bestand, dass der Schaum womöglich Abflüsse oder Düsen verstopft. Der Brunnen sei doch für die Menschen da, die hier gerne in der Sonne sitzen, sagte einer von drei Mitarbeitern, die am Donnerstag vor Ort waren, um den Brunnen zu reinigen.

Unbekannte hatten Waschmaschinen- oder Spültabs in den Brunnen auf dem Friedensplatz in Oberhausen gegeben. Der Brunnen wurde zum riesigen Schaumbad. Foto: Nadine Gewehr / WAZ Oberhausen

Der Frust ist auch deshalb so groß, weil sich die SBO-Mitarbeiter viel Mühe gemacht haben, den Friedensplatz insgesamt aufzuhübschen und auch das zweite Wasserbecken wieder zu aktivieren. Seit einigen Wochen strahlt der Bereich tatsächlich im neuen Glanz: Das Becken ist nach langer Brache wieder mit Wasser gefüllt, Pflanzen sprießen, bunte Blumen werten die Umgebung deutlich auf. >>> Zum Nachlesen: Friedensplatz aufpoliert, für großen Wurf fehlt noch Geld

Wasser-Orte gut fürs Mikroklima in der Stadt

Glück im Unglück: Dieser hintere Bereich ist von der Spüli-Attacke verschont geblieben. Die SBO-Mitarbeiter wollen sich gar nicht vorstellen, wie es dort jetzt aussähe, wenn die Unbekannten auch dort aktiv geworden wären.

SBO-Sprecher Alexander Höfer spricht daher auch von einem „traurigen Bild“, das die Unbekannten dort abgegeben hätten. Gerade die Orte mit Wasser in der Stadt erfreuten nicht nur die Menschen, sondern verbesserten auch das Mikroklima in der Stadt.

Geschäumt hat es nicht nur im Brunnen-Becken, sondern auch im weiteren Wasserlauf auf dem Friedensplatz in Oberhausen. Foto: Nadine Gewehr / WAZ Oberhausen

Wie teuer die Säuberungs-Aktion am Ende wird, kann Höfer am Donnerstag noch nicht beziffern. Das hänge davon ab, wie oft der Brunnen gewässert werden müsse und ob nicht doch Schäden an den Filtern oder Düsen entstanden sind. Die Servicebetriebe haben bei der Polizei Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen