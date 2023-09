Warum der Sternenhimmel über Oberhausen heute so klar ist

Oberhausens wichtigste Landmarke, der Gasometer, beteiligt sich auch an der Earth Night am 15. September 2023.

Oberhausen. Auch Licht kann Städte „schmutzig“ machen: Um darauf aufmerksam zu machen, findet eine besondere Klimaschutz-Aktion statt. Mitmachen erwünscht.

Licht aus für den Klimaschutz: Oberhausen nimmt erstmals an der „Earth Night“ teil. Dabei werden am Freitag, 15. September 2023 die Lichter an bekannten Bauwerken und vielen anderen Einrichtungen ausgeschaltet. Die Aktion setzt sich gezielt gegen Lichtverschmutzung ein.

Ab Einbruch der Dunkelheit, spätestens ab 22 Uhr, wird es an vielen bekannten Gebäuden und Bauwerken im gesamten Stadtgebiet zappenduster: Der Gasometer beteiligt sich ebenso wie die Rathäuser der Stadt Oberhausen, die Brücke Slinky Springs to Fame am Kaisergarten, die EVO-Hauptverwaltung mit ihrer gesamten Fassadenbeleuchtung inklusive der Living Wall und der Solarpyramide, die Ludwiggalerie, das Gebäude des Vereins Kultur im Turm (kitev), das Bero-Einkaufszentrum und der Aquapark Oberhausen.

Damit es besonders schön dunkel wird in der Nacht von Freitag auf Samstag, appelliert die Stadt an alle Bürgerinnen und Bürger: „Machen auch Sie mit und schalten Sie Außenlicht, das keine sicherheitsrelevante Außenbeleuchtung darstellt, ab und halten Sie gegebenenfalls Jalousien geschlossen.“ So könnten laut der aktuellen Wettervorhersage alle in einen ganz besonderen Sternenhimmel blicken.

Weitere Informationen erhalten Interessierte auf www.earth-night.info.

