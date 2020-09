Warnstreiks in Oberhausen: Einschränkungen bei Müllabfuhr

Oberhausen. Oberhausener sollten sich auf einen eingeschränkten Betrieb bei der Müllabfuhr und Stadtreinigung einstellen. Tonnen könnten stehen bleiben.

Bürger in Oberhausen müssen sich am Freitag (2.10.) voraussichtlich auf Einschränkungen bei Müllabfuhr und Stadtreinigung einstellen. Die Tonnen werden dann wegen der Warnstreiks im öffentlichen Dienst möglicherweise nicht geleert, wie die Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH (WBO) auf Nachfrage mitteilte.

Auch der Betrieb am Wertstoffhof an der Buschhausener Straße und an der Annahmestelle an der Gabelstraße / Zum Ravenhorst sollen nur begrenzt aufrechterhalten werden. Wie weit die Einschränkungen in den Bereichen der Entsorgung und Reinigung genau gehen, konnten die Verantwortlichen der WBO am Mittwochnachmittag noch nicht sagen. Die Gewerkschaft Verdi halte sich derzeit noch bedeckt, heißt es.

