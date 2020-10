Oberhausen. Die Warnstreikwelle erfasste am Mittwoch die Stadtverwaltung. Streikaktionen starteten auch Beschäftigte in den Alteneinrichtungen der Stadt.

Die Gewerkschaft Verdi hat am Mittwoch die Warnstreik-Aktionen auf die Stadtverwaltung und auf die Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen (ASO) ausgeweitet. In Alt-Oberhausen setzten die Streikenden mit einer Menschenkette rund ums Rathaus ein eindrucksvolles Zeichen, ebenso in Sterkrade, wo rund 40 Warnstreikende von der ASO-Einrichtung im Elly-Heuss-Knapp-Quartier zum Technischen Rathaus zogen, wie Verdi berichtet.

Die Streikbereitschaft bei den Beschäftigten ist hoch. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Die Gewerkschaft fordert in der laufenden Tarifrunde ein Einkommensplus von 4,8 Prozent oder einen Mindestbetrag von 150 Euro. Auch gegen die Arbeitgeber-Pläne, das System der „Eingruppierung“ in Frage zu stellen, wenden sich die Streikenden vehement – eher ein Thema für Tarifexperten, aber für die Beschäftigten von herausragender Bedeutung, wie Verdi-Gewerkschaftssekretär Dirk Beyer im Gespräch mit unserer Redaktion erläuterte. Hier dürfe es keinesfalls zu einem Einkommens-Minus kommen, weil etwa Arbeitsvorgänge auf neuer Grundlage anders bewertet würden.

Streikwelle rollt weiter

Die Warnstreikwelle im öffentlichen Dienst geht unterdessen unvermindert weiter. Für Donnerstag, 8. Oktober, sind nun Warnstreiks im Nahverkehr angesagt. Busse und Straßenbahnen der Stoag bleiben im Depot. Auch die Einsatzwagen für Schülerinnen und Schüler und die NE-Busse fahren nicht. Auf der ÖPNV-Trasse zwischen dem Hauptbahnhof und dem Bahnhof Sterkrade wird ein Shuttleverkehr eingerichtet, so dass hier ein Grundangebot gewährleistet ist. Der reguläre Bus- und Straßenbahnbetrieb startet am Freitag mit Betriebsbeginn gegen 4 Uhr wieder.

