Warnstreik von Beschäftigten von IT NRW und Amtsgericht

Das Amtsgericht am Friedensplatz – die Beschäftigten im Justizbereich sind am Freitag, 19. November, zum Warnstreik aufgerufen.

Oberhausen. Verdi plant für Freitag, 19. November, eine Kundgebung am Willy-Brandt-Platz. Beschäftigte bei IT NRW und am Amtsgericht werden demonstrieren.

Auch die zweite Verhandlungsrunde für die mehr als eine Million Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder ist am 1. und 2. November ohne ein Ergebnis beendet worden. Die Gewerkschaft Verdi ruft daher die Beschäftigten bei IT NRW und am Amtsgericht in Oberhausen am Freitag, 19. November, zum Warnstreik auf. Um 9.30 Uhr ist eine Kundgebung der Gewerkschafter vor dem Standort von IT NRW am Willy-Brandt-Platz 3 geplant.

„Die Verweigerungshaltung der Arbeitgeber macht die Beschäftigten zu Recht wütend. Uns kein Angebot vorzulegen und zeitgleich alle unsere Forderungen mit einem bloßen ,Nein’ vom Tisch zu wischen, zeugt von fehlender Wertschätzung“, sagt Verdi-Geschäftsführerin Henrike Eickholt. Insbesondere die Forderungen der Arbeitgeberseite zur Änderung der Eingruppierungsregelungen und damit der Grundlage der Höhe der Entgelte der Beschäftigten im Justizbereich seien nicht hinnehmbar.

Im Zuge der arbeitsgerichtlichen Auseinandersetzung zur Eingruppierung von Justizbeschäftigten in den Geschäftsstellen bei Gerichten und Staatsanwaltschaften hat das Bundesarbeitsgericht in mehreren Urteilen entschieden, dass die Beschäftigten aufgrund der geltenden Regelungen Anspruch auf eine höhere Entgeltgruppe und damit auf ein höheres Entgelt haben, so Verdi.

Höhergruppierung soll verteidigt werden

„Die Forderung der Arbeitgeber der Länder zur Änderung dieser bestehenden Regelungen bedeutet für die Beschäftigten, dass sie diesen Anspruch verlieren werden“, so Carmen Donsbach, Vorsitzende des Personalrates beim Amtsgericht Oberhausen. „In NRW haben ca. 3700 Justizbeschäftigte mit gewerkschaftlicher Hilfe Anträge auf Höhergruppierung gestellt. Die Beschäftigten werden den Verlust dieser Ansprüche nicht hinnehmen.“

Markus Berger, Sprecher der Verdi-Vertrauensleute bei IT NRW am Standort Oberhausen ergänzt: „Die Beschäftigten wollen in dieser Tarifrunde eine Verbesserung ihrer Arbeitseinkommen erzielen, die vor dem Hintergrund der nachhaltig ansteigenden Preisentwicklung dringend notwendig ist. Den Beschäftigten diese Einkommensentwicklung vorzuenthalten und sogar verschlechtern zu wollen, ist dreist.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen