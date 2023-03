Warnstreik Oberhausen: Nur eine Sparkassen-Filiale geöffnet

Oberhausen. Der Streik im öffentlichen Dienst trifft auch die Menschen in Oberhausen. Busse fahren nicht, Kitas und Filialen der Sparkasse bleiben dicht.

Der Streik im öffentlichen Dienst trifft erneut auch Oberhausen: Während der überwiegende Teil der Stoag-Busse sowohl am Montag als auch Dienstag im Depot bleiben, sind weitere Einrichtungen lediglich am Dienstag betroffen: So bleiben Hallenbad und Tiergehege geschlossen, ebenso viele Kitas und Bereiche des Bürgerservices in den Rathäusern. Wer dringende Geschäfte bei der Sparkasse erledigen muss, sollte sich auch hier auf geschlossene Filialen einstellen.

Betroffen sind die Filialen Marktstraße, Sterkrade, Bermensfeld, Alstaden, Schmachtendorf und Königshardt. Auch das Kundenservice-Center ist am Dienstag nicht zu erreichen. Die Selbstbedienungs-Bereiche, also die Geldautomaten und Kontoauszugs-Drucker bleiben trotz des Streiks von 7 bis 22 Uhr zugänglich. Eine einzige Filiale der Oberhausener Sparkasse bleibt auch am Dienstag geöffnet: die Filiale in Osterfeld an der Westfälischen Straße 5.

