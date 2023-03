Warnstreik in Oberhausen: Kitas wieder betroffen

Der nächste Warnstreik steht fest: Am Dienstag kommt es in Oberhausen zu Einschränkungen. (Symbolbild)

Oberhausen. Die Gewerkschaft Verdi hat den nächsten Warnstreik terminiert. Am Dienstag legen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes ihre Arbeit nieder.

Vor der nächsten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst Ende März erhöht die Gewerkschaft Verdi auch auf kommunaler Ebene den Druck. Nachdem am Freitag die großen Flughäfen in NRW bestreikt wurden, trifft es am Dienstag auch wieder Oberhausen. Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sind dazu aufgerufen, die Arbeit nieder zu legen. Es kommt zu Einschränkungen im Bürgerservice und in Kindertageseinrichtungen. Zuletzt hatten Beschäftigte der Altenpflege am vergangenen Dienstag in Osterfeld öffentlich protestiert.

Eltern von Kita-Kindern wird erneut empfohlen, die Betreuung für diesen Tag privat zu organisieren. Die Stadt sagt, dass die Eltern bereits informiert wurden. In den Schulen soll es keinen Unterrichtsausfall geben. Im Offenen Ganztag entscheide jede Schulleitung selbst, ob eine Betreuung möglich ist, so die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Tiergehege und Hallenbad zu

Da auch die Mitarbeitenden der Servicebetriebe Oberhausen zum Warnstreik aufgerufen sind, bleibt das Hallenbad geschlossen. Das Vereinsschwimmen kann stattfinden, da die Vereine das Hallenbad eigenverantwortlich nutzen. Dasselbe gilt für Turn-, Handball- und andere Sportvereine, die am Dienstag in den städtischen Sporthallen trainieren. Auch sie können die Anlagen nutzen, da sie über die nötigen Schlüssel verfügen. Der Aquapark am Centro ist vom Warnstreik nicht betroffen. Dafür bleibt erneut das Tiergehege Kaisergarten geschlossen.

Die Friedhöfe sind geöffnet und zugänglich. Die geplanten Beisetzungstermine werden eingehalten. Lediglich die Grünpflege bleibt aus.

Für den Notfall sind die Service-Betriebe Oberhausen unter der Rufnummer 0151 7467 0099 zu erreichen.

