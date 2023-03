Warnstreik geht weiter: Müll bleibt in Oberhausen stehen

Oberhausen. Zwischen Donnerstag und Samstag ruft Verdi die Müllwerker zum Warnstreik auf. Betroffen sind auch die Straßenreinigung und die Recyclinghöfe.

Die Gewerkschaft Verdi erhöht den Druck in den Tarifverhandlungen. Zwischen Donnerstag und Samstag werden in Oberhausen die Mülltonnen nicht geleert. Die Gewerkschaft fordert die Beschäftigten im öffentlichen Dienst dazu auf, ihre Arbeit niederzulegen.

Zum Warnstreik aufgerufen sind auch die Müllentsorger in den Nachbarstädten Essen und Mülheim. Betroffen sind auch die Straßenreinigung und die Recyclinghöfe. In Oberhausen bleibt die Leerung der gelben und blauen Tonnen aus, teilen die Wirtschaftsbetriebe Oberhausen (WBO) mit: „Ob diese in der folgenden Woche abgeholt werden können, ist aktuell noch nicht abzusehen.“ Die Abfuhr der grünen Tonne für Restmüll erfolge gemäß Abfallkalender.

„Gemeinsam wollen wir den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen, um in der nächsten Verhandlungsrunde ein deutlich verbessertes Angebot zu erhalten! Der Mindestbetrag muss für unsere Kolleginnen und Kollegen drin sein. Wir sind streikbereit – notfalls auch für einen Erzwingungsstreik!“, wird Markus Herten zitiert, Vertrauensleutesprecher der Entsorgungsbetriebe Essen.

„Die Kolleginnen und Kollegen sind wirklich stinksauer“

Die Gewerkschaft hatte schon mehrmals in Oberhausen gestreikt. Am Weltfrauentag waren die Beschäftigten in den Kitas zum Warnstreik aufgerufen. Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Lohn und begründet dies mit der allgemeinen Preissteigerung. „Die Kolleginnen und Kollegen sind wirklich stinksauer“, sagt Gewerkschafterin Sonja Schnürpel. „In der zweiten Verhandlungsrunde haben die Arbeitgeber ab Oktober, also nach neun ,Nullmonaten’, drei Prozent Steigerung angeboten. Für die Müllwerkerinnen und Müllwerker sind das brutto zwischen 70 und 90 Euro, davon bleiben netto rund 45 bis 60 Euro übrig. Damit wird die Preissteigerung nicht mal ansatzweise aufgefangen.“

