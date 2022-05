Warnstreik: Einige Kitas bleiben in Oberhausen zu

Am Mittwoch, 11. Mai, werden in Oberhausen einige Kitas geschlossen bleiben. (Symbolbild)

Oberhausen. Am 11. Mai legen rund 200 Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes ihre Arbeit nieder. Betroffen sind davon auch Kitas in Oberhausen.

Am Mittwoch werden in Oberhausen einige Kitas geschlossen bleiben. Rund 200 Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes legen am 11. Mai ihre Arbeit nieder. Um den Druck auf die anstehenden Tarifverhandlungen zu verstärken, wird es unter anderem in Oberhausen einen Warnstreik geben, kündigt die Gewerkschaft Verdi an.

„Es ist unverantwortlich von der Arbeitgeberseite, zwei Verhandlungstermine ungenutzt verstreichen zu lassen“, findet Verdi-Landesbezirksfachbereichsleiterin Andrea Becker. „Wir erwarten beim dritten Verhandlungstermin ernstzunehmende Angebote. Die Zeit ist reif, um die Situation in der sozialen Arbeit durch Entlastung im Sinne der Beschäftigten, der Kinder, Jugendlichen und Familien zu verbessern.“

Kundgebung in Gelsenkirchen

Die Streikenden treffen sich für eine Kundgebung in Gelsenkirchen. Verdi rechnet mit 9000 Teilnehmenden. Neben dem Verdi-Bundesvorsitzenden Frank Werneke sollen auch Beschäftigte aus unterschiedlichen Bereichen der sozialen Arbeit zu Wort kommen.

Welche Kitas in Oberhausen von dem Warnstreik betroffen sein werden, war der Stadt Dienstagabend nicht bekannt.

