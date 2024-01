Warnstreik: Busse in Oberhausen bleiben Freitag im Depot

Am Freitag sollen die Busse auch in Oberhausen stillstehen. Die Gewerkschaft Verdi ruft zum Warnstreik auf.

Reisende und Pendler müssen sich auf die nächsten Einschränkungen im täglichen Verkehr einstellen. Diesmal trifft es nicht die Deutsche Bahn, sondern den öffentlichen Nahverkehr. Die Gewerkschaft Verdi ruft an diesem Freitag (2. Februar 2024) zum Warnstreik auf. In etlichen Kommunen sollen Busfahrerinnen und Busfahrer die Arbeit niederlegen und für bessere Bedingungen eintreten. Die Tarifverhandlungen waren bislang erfolglos. Auch Oberhausen ist betroffen. Dort wurden die Folgen des Personalmangels zuletzt besonders deutlich.

„Der dramatische Mangel an Arbeitskräften im ÖPNV führt zu Fahrausfällen, einem riesigen Berg an Überstunden und einer Krankheitsquote von teilweise über 20 Prozent. Die Antwort der Arbeitgeber in der ersten Verhandlungsrunde auf die Arbeitssituation war es allerdings, uns Verschlechterungen anzubieten. Dies war ein Schlag ins Gesicht für die Beschäftigten“, wird Dennis Kurz, zuständiger Gewerkschaftssekretär in den Städten Mülheim, Essen und Oberhausen, in einer Mitteilung zitiert: „Die Arbeitsbedingungen im ÖPNV müssen sofort besser werden. Die Verkehrswende benötigt auch eine echte Arbeitswende im Verkehr.“ Die Gewerkschaft fordert unter anderem Entlastungstage für alle Beschäftigten im Öffentlichen Nahverkehr, die Anrechnung von Überstunden ab der ersten Minute und eine Sonderzahlung. Bestreikt wird auch die Ruhrbahn.

Stoag: Politik reagiert empört auf Notfahrplan

Was Personalmangel bedeutet, erfahren derzeit viele Oberhausenerinnen und Oberhausener, die auf den Bus angewiesen sind. In Folge eines hohen Krankenstandes musste das Oberhausener Verkehrsunternehmen eine ganze Linie einstellen. Seit dem 22. Januar gilt zudem ein Notfahrplan, der weitere Streichungen vorsieht. Auf einigen Linien verkehren nur noch Kleinbusse. Dieser Schritt zieht jedoch massive Kritik nach sich. In den sozialen Netzwerken berichten Oberhausener von ihren negativen Erfahrungen und lassen den Frust ab. Die Politik reagiert empört.Die Gewerkschaft Verdi macht den langjährigen Stoag-Geschäftsführer Werner Overkamp für die Lage verantwortlich.

Bis wann der Notfahrplan in Oberhausen gilt, ist offen. Die Stoag will zum alten Fahrplan zurückkehren, sobald sich der Krankenstand unter den Busfahrern bessert. In der Spitze fällt momentan bis zu 20 Prozent des Personals aus.

