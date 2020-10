Warnstreik bei der WBO – das ist beim Thema Müll zu beachten

Oberhausen. Ein Blick auf die Mülltonne kann nun hilfreich sein: Ist wegen des Warnstreiks die Leerung entfallen? Die WBO gibt Tipps, was zu beachten ist.

Der Warnstreik bei der WBO am 2. Oktober (Freitag) betrifft auch die Müllabfuhr in der Stadt Oberhausen. Der Wertstoffhof und die Annahmestelle an der Gabelstraße / Zum Ravenhorst sind an diesem Tag ganztägig geschlossen.

Zudem blieben Freitagfrüh mehrere Müllwagen auf dem Zentralen Betriebshof stehen. Das habe Auswirkungen auf die geplante Sperrmüll-, Restmüll- und Papierabholung, erklärt WBO-Sprecher Jan Küppers. Jene Tonnen, die am Freitag im Stadtgebiet stehen geblieben seien, leert die WBO im Laufe der nächsten Woche. Wie bei der turnusmäßigen Abfuhr gilt auch hier, dass Beistellungen oder sogenannte Mehrmengen nicht mitgenommen werden.

Sperrmüll

Nach dem vorläufigen Plan soll am Montag das Sperrgut eingesammelt werden – dazu setzt die WBO zusätzlich zu den bestehenden Sperrmüllwagen noch zwei weitere Fahrzeuge ein. Der bereits herausgestellte Sperrmüll kann am Straßenrand liegen bleiben.

Restmüll

Bei der Restmüllabholung ist vor allem ein Revier in Lirich betroffen. Die Mülltonnen in folgenden Straßen wurden am Freitag nicht geleert: Ahornstraße, Albertstraße, Blumbergstraße, Duisburger Straße, Girondelle, Glasstraße, Grünstraße, Güterstraße, Hansastraße, Hans-Joachim-Balcke-Straße, In der Heide, Max-Planck-Ring, Nelkenstraße, Niebuhrstraße, Rhenaniastraße, Rosenstraße, Ruhrorter Straße, Schleusenstraße, Schmelzstraße, Theresenstraße, Tulpenstraße, Ulmenstraße, Veilchenweg, Weilerstraße, Wernerstraße, Wilhelmshavener Straße. Die WBO plant die Abholung der Restmülltonnen in den betroffenen Straßen für Dienstag ein. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, die Tonnen an der Straße stehen zu lassen.

Papiermüll

Für die Papiermüllabholung setzt die WBO in der nächsten Woche ein zusätzliches Fahrzeug ein. Die Abholung ist für Mittwoch und Donnerstag geplant. Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihre blauen Tonnen am Mittwochmorgen bereit zu stellen.

„Sollte alles nach Plan funktionieren, ist spätestens Ende der nächsten Woche der gesamte Müll, der aufgrund des Warnstreiks liegen geblieben ist, abgeholt“, unterstreicht WBO-Sprecher Jan Küppers.